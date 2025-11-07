«Вайбкодинг» стал словом года по версии cловаря Collins. Этот термин (vibe coding) описывает современный подход к программированию, когда разработчик формулирует задачу и ожидаемый результат, а основную часть кода генерирует искусственный интеллект.

Фото Collins

Как поясняется в публикации, суть метода заключается в том, чтобы «указывать машине, чего вы хотите, вместо того, чтобы кропотливо кодировать это самостоятельно. Это программирование атмосферой, а не переменными».

Автор термина «вайбкодинг» — словацко-канадский исследователь и сооснователь OpenAI Андрей Карпатый. В Collins отметили: слово получило распространение далеко за пределами Кремниевой долины, что отражает «более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ во всех аспектах повседневной жизни».