Общество

Рейджбейт. Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Оксфордский словарь назвал слово 2025 года. Им стало существительное «рейджбейт», сообщает издательство Оксфордского университета Oxford University Press.

Rage bait дословно переводится как «приманка для гнева». По сообщению издательства, слово года выбрано после общественного голосования и анализа языковых экспертов.

«Рейджбейт» — онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях», — поясняет словарь.

Популярность слова «рейджбейт» эксперты связывают с ростом более сознательного использования интернета, поэтому выросло и количество образов-провокаторов для привлечения внимания. «В настоящее время это явление также играет большую роль в формировании дискуссий о политике, идентичности и дезинформации», — подчеркнуло издательство.
