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Общество

У Минздрава нет рычагов влияния на недобросовестные частные клиники

У Министерства здравоохранения нет достаточных рычагов влияния на недобросовестные частные медклиники. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил глава ведомства Эркин Чечейбаев.

По его словам, частный сектор частному сектору рознь.

«Есть прекрасные клиники, добросовестные налогоплательщики, добросовестные врачи, развитие которых я только поддерживаю. Но есть и другие частные медицинские организации, недобросовестные, которые работают без лицензий, в нарушение клинических протоколов. Они просто обманывают пациентов», — сказал министр.

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Он отметил, что есть клиники, например, которые лечат от всего пиявками. «Говорят: «Пиявки поставим, массаж сделаем, или аппарат уникальный присоединим к вам, пропустим электричество, и вы вылечитесь». И люди идут, верят, платят большие деньги. Такой мощный аутотренинг им дадут, и они счастливые оттуда выходят через неделю, думают, что вылечились», — добавил Эркин Чечейбаев.

Он подчеркнул, что есть частные клиники, которые занимаются незаконной деятельностью.

«К сожалению, у Минздрава нет достаточных рычагов влияния на недобросовестные частные медорганизации. У нас нет возможности их закрыть, прекратить их деятельность. Мы можем наложить штраф при выявлении нарушений — максимально 100 тысяч сомов. А у них в прейскуранте курс лечения стоит 50 тысяч. И в этой так называемой клинике лежат 20 человек. С каждого по 50 тысяч сомов, и этот штраф в 100 тысяч — ерунда. Заплатят и дальше будут работать.

Мы не имеем права опечатать, закрыть или даже аннулировать лицензию. Можем только приостановить действие лицензии на три месяца до исправления нарушений. Настолько благоприятная среда для предпринимательства», — посетовал глава Минздрава.

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Он добавил, что ведомство регулярно вносит предложения в изменение правил проверок таких клиник.

«Вопросы, которые касаются безопасности людей, должны отдельно рассматриваться от вопросов, которые ее не касаются. Здоровье — это вопрос безопасности людей. У нашей санэпидслужбы нет даже права внезапно прийти с проверкой в кафе и столовые. Нужно брать разрешение у Министерства экономики, предупреждать предпринимателя за три дня. Вы понимаете, какие условия?» — заметил Эркин Чечейбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337021/
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