Смерть в частных клиниках. Минздрав Кыргызстана сделал заявление

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики сделало заявление в связи с участившимися случаями распространения гемоконтактных инфекций (включая ВИЧ, вирусные гепатиты и другие), а также в связи с многочисленными обращениями граждан на некачественное оказание медицинских услуг и случаями с летальным исходом в частных медицинских клиниках/кабинетах.

По данным ведомства, в соответствии с законами «О лицензионно-разрешительной системе» и «Об охране здоровья граждан» медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию.

Деятельность без соответствующей лицензии запрещена и влечет административную и уголовную ответственность.

«В связи с этим все субъекты предпринимательства, оказывающие медицинские услуги без лицензии, обязаны незамедлительно привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями законодательства. Продолжение незаконной деятельности будет расценено как грубое нарушение и повлечет за собой при наличии оснований вплоть до уголовного наказания, включая закрытие учреждения и привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в Минздраве.

Уточняется:

— лицензия должна охватывать все виды оказываемых медицинских услуг;

— медицинские работники должны иметь соответствующие образование, квалификацию и сертификацию;

— медицинские кабинеты и учреждения должны соответствовать санитарным, техническим и кадровым нормативам.

В министерстве призвали всех участников рынка здравоохранения действовать строго в правовом поле и соблюдать интересы и безопасность пациентов.

Согласно УК КР, незаконная медицинская или народная практика, приведшая к вреду здоровью, наказывается штрафами, ограничением или лишением свободы до восьми лет в зависимости от тяжести последствий.

В соответствии с Кодексом о правонарушениях ведение деятельности без лицензии или с нарушением лицензионных требований влечет штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) для физических и юридических лиц.

Закон «О лицензионно-разрешительной системе» предусматривает приостановление действия лицензии при нарушениях, угрожающих жизни и здоровью граждан.

В МЗ КР советуют гражданам обращаться только к лицензированным специалистам.

В 2023 году сообщалось, что в Кыргызстане незаконно (без лицензии) осуществляют медицинскую деятельность около 2,8 тысячи юридических и физических лиц.