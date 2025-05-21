16:20
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Общество

Смерть в частных клиниках. Минздрав Кыргызстана сделал заявление

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики сделало заявление в связи с участившимися случаями распространения гемоконтактных инфекций (включая ВИЧ, вирусные гепатиты и другие), а также в связи с многочисленными обращениями граждан на некачественное оказание медицинских услуг и случаями с летальным исходом в частных медицинских клиниках/кабинетах.

По данным ведомства, в соответствии с законами «О лицензионно-разрешительной системе» и «Об охране здоровья граждан» медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию.

Деятельность без соответствующей лицензии запрещена и влечет административную и уголовную ответственность.

«В связи с этим все субъекты предпринимательства, оказывающие медицинские услуги без лицензии, обязаны незамедлительно привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями законодательства. Продолжение незаконной деятельности будет расценено как грубое нарушение и повлечет за собой при наличии оснований вплоть до уголовного наказания, включая закрытие учреждения и привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в Минздраве.

Уточняется:

— лицензия должна охватывать все виды оказываемых медицинских услуг;
— медицинские работники должны иметь соответствующие образование, квалификацию и сертификацию;
— медицинские кабинеты и учреждения должны соответствовать санитарным, техническим и кадровым нормативам.

В министерстве призвали всех участников рынка здравоохранения действовать строго в правовом поле и соблюдать интересы и безопасность пациентов.

Согласно УК КР, незаконная медицинская или народная практика, приведшая к вреду здоровью, наказывается штрафами, ограничением или лишением свободы до восьми лет в зависимости от тяжести последствий.

Читайте по теме
Смерть хирурга. У врачей, делавших пересадку волос, не было лицензии

В соответствии с Кодексом о правонарушениях ведение деятельности без лицензии или с нарушением лицензионных требований влечет штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) для физических и юридических лиц.

Закон «О лицензионно-разрешительной системе» предусматривает приостановление действия лицензии при нарушениях, угрожающих жизни и здоровью граждан.

В МЗ КР советуют гражданам обращаться только к лицензированным специалистам.

В 2023 году сообщалось, что в Кыргызстане незаконно (без лицензии) осуществляют медицинскую деятельность около 2,8 тысячи юридических и физических лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329892/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Министр здравоохранения КР посетил медицинские учреждения на Иссык-Куле
Мужчина уснул в своем авто и cкончaлся на автомойке в Бишкеке
Два человека погибли в результате лобового столкновения фур в Ошской области
Момент смертельного ДТП с родными Аиды Касымалиевой. Кто виноват?
В Минздраве назначен новый замминистра по цифровому развитию — Нургуль Аднаева
Центр «СПИД» выплатил координатору проекта лишние 780 тысяч сомов
В селе Ананьево Иссык-Кульской области построят новую больницу
Смертельное ДТП со скутером и водовозом. Подробности от милиции
На магистрали скутерист на скорости въехал в водовоз. Он скончался на месте
Минздрав хочет реорганизовать департамент лекарственных средств
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
В&nbsp;Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;19-21 мая В Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на 19-21 мая
Против ограничений притока приезжих мигрантов в&nbsp;РФ чаще выступает молодежь Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
Техника для лета&nbsp;&mdash; купите сейчас, платите частями без комиссий на&nbsp;O!Market Техника для лета — купите сейчас, платите частями без комиссий на O!Market
Пять дней до&nbsp;конца набора: успей на&nbsp;крутую стажировку&nbsp;О! по&nbsp;кибербезопасности Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
21 мая, среда
16:01
В Забайкальском крае РФ в ДТП погибла молодая семейная пара из Кыргызстана В Забайкальском крае РФ в ДТП погибла молодая семейная...
15:44
Смерть в частных клиниках. Минздрав Кыргызстана сделал заявление
15:39
«Элдик Банк» за развитие женского футбола
15:30
Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку после скандала с рисом
15:28
Новые требования к госязыку. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении