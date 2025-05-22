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Агент 024

Носятся на большой скорости. Бишкекчанин жалуется на курьеров на мопедах

Бишкекчанин жалуется на курьеров на мопедах. Он прислал фото, где курьеры устроили самопроизвольную стоянку в центре города.

«Инцидент с паровозом-аттракционом, который сбил парня в столице, никого и ничему не учит. Курьеры каждый день заполоняют парковые аллеи, носятся по ним на большой скорости, несмотря на то, что вокруг всегда много людей, в том числе и маленьких детей или мам с колясками, включают громкую музыку и игнорируют замечания», — возмущается горожанин.

24.kg
Фото 24.kg

На фото видно, что молодые люди заняли весь тротуар.

«Женщине с коляской пришлось обходить их по проезжей части. До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Прошу власти города разобраться», — подытожил бишкекчанин.

Напомним, в начале мая на улице Раззакова самодельный паровоз сбил пешехода. Дорожный инцидент вызвал общественный резонанс. Местные жители требуют немедленно запретить движение подобных аттракционов по пешеходным зонам.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/330064/
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