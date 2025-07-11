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Общество

СМИ: Volkswagen закрывает завод в Китае

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group впервые в истории закроет завод в Китае. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники.

По данным газеты, закрывается совместное предприятие производителя с китайской компанией SAIC в городе Нанкин, открытое в 2008 году. Максимальная мощность выпуска составляла 360 тысяч машин в год, в последнее время она была понижена, предприятие выпускало автомобили Passat, Skoda Superb.

Производство на объекте уже остановили, завод закроют во второй половине года. Решение связывают с логистическими сложностями. Предприятие находится в промышленной зоне близ центра города, это осложняет его реконструкцию, и модернизация завода для выпуска электрокаров стала бы затратной и неэффективной. Территория и строения будут возвращены в собственность администрации города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336004/
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