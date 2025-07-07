10:46
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Скончалась заслуженный врач Кыргызстана Бурмайым Жолдошева

6 июля 2025 года на 83-м году жизни скончалась заслуженный врач Кыргызской Республики, врач высшей категории, человек, посвятивший свою жизнь развитию стоматологической службы страны, – Бурмайым Жолдошева. Об этом сообщает Минздрав КР.

МЗ КР
Фото МЗ КР
Бурмайым Жолдошева родилась 27 декабря 1942 года в селе Михайловка Сузакского района Ошской области. После окончания Курганской средней школы в 1958-м она поступила в медицинское училище в городе Бишкеке, которое успешно окончила в 1961-м. Свою трудовую деятельность начала в Сузакской районной больнице, затем продолжила в стоматологической поликлинике № 2 города Бишкека.

В 1970-м окончила стоматологический факультет Кыргызского государственного медицинского института и с этого времени более 40 лет проработала в Бишкекской городской стоматологической поликлинике № 3, где возглавляла терапевтическое отделение, а позднее продолжала работать врачом-стоматологом до последних дней.

За годы своей трудовой деятельности она неоднократно проходила курсы повышения квалификации в Ленинграде, Москве и Риге, постоянно совершенствуя свои знания и навыки.

За заслуги перед отраслью здравоохранения Бурмайым Жолдошева была удостоена множества наград и званий.

Ее отличали принципиальность, высокая ответственность, внимательное отношение к пациентам и профессиональная этика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335361/
просмотров: 568
Версия для печати
Материалы по теме
Скончалась ветеран отечественного здравоохранения Шайырбубу Дуйшеналиева
На 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Кульсара Сулайманова
Девяносто тысяч за операцию. ГКНБ задержал врача в Нарыне
Запрет на работу в частных клиниках. В ЖК просят пересмотреть закон о медиках
В Бишкеке в частной клинике девочке вырезали молочную железу. Она скончалась
От патологоанатома до генетика. Жанара Анарбаева из Оша о работе в Турции
Жалобы Султанбекова на здоровье — в ГСИН уверяют, что его вчера возили к врачу
Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
Корифеи медицины, ученые, артисты. Кого Кыргызстан потерял в 2024 году
Врач-анестезиолог украл из частной клиники 1,3 тысячи ампул психотропных веществ
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Фото дня. В&nbsp;одном из&nbsp;автобусов Бишкека температура поднялась до&nbsp;+53&nbsp;градусов Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов
Мне больно: Ассоль Молдокматова о&nbsp;драке с&nbsp;участием сына и&nbsp;невестки Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и&nbsp;газированной воды В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
7 июля, понедельник
10:37
Обязательную регистрацию рекламодателей предлагают ввести в Кыргызстане Обязательную регистрацию рекламодателей предлагают ввес...
10:33
Прием в школу. Около 2,5 тысячи льготников зарегистрировали по Кыргызстану
10:32
Минстрой подвел итоги первого этапа реформ в строительной отрасли
10:16
По подозрению в мошенничестве задержан экс-сотрудник ГКНБ
10:16
Товарооборот между Кыргызстаном и Таджикистаном вырос на 29,8 процента