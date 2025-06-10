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Общество

Ситуация с троллейбусами. Активисты «БишкекСМОГ» выступили на заседании ЕБРР

Активисты «БишкекСМОГ» приняли участие в ежегодном собрании ЕБРР в Лондоне и донесли до руководства банка ситуацию с троллейбусами в столице Кыргызстана. Об этом говорится в распространенном ими письме.

По их данным, в банке по-прежнему отсутствует система мониторинга демократического мандата ЕБРР и он рассматривает добавление гражданского участия в свою отчетность по эффективности.

«Ситуация с троллейбусами Бишкека стала уроком для ЕБРР, и он планирует определить свою роль и политику в отношении совместной ответственности за ущерб, который оставил серьезный пробел в области подотчетности. На заседании гражданская активность признана важным фактором устойчивого развития, а участие общественности в процессе принятия решений было вновь подтверждено в качестве одного из основных принципов ЕБРР. Совместно с другими банками он взял на себя обязательство поддерживать благоприятные условия и финансировать инфраструктуру для гражданского общества», — говорится в сообщении.

Банк планирует организовать публичные консультации к переходу к зеленой экономике совместно с представителями гражданского общества, которые продолжат выступать за исключение вредных проектов и ошибочных решений, таких как неэкологичные способы добычи полезных ископаемых, сжигание отходов и проблемные гидроэнергетические и биоэнергетические проекты.

Напомним, по проекту АБР планировалось расширить парк электрического транспорта в Бишкеке, в связи с чем с банком был согласован кредит на сумму $50,6 миллиона. По проекту к существующим троллейбусам, закупленным в рамках кредита Европейского банка реконструкции и развития, должны были докупить 120 электробусов, что увеличило бы количество электрического транспорта в столице с нулевым выхлопом.

В июне 2024 года в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, а в августе 100 троллейбусов передали в Ош. Жители Бишкека подали иск в суд на решение горкенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями. Руководство ЕБРР выразило обеспокоенность этими тенденциями и высказалось в поддержку устойчивого развития транспорта в регионе, пообещав содействие.

В мае 2025 года специалисты Европейского банка реконструкции и развития сообщили, что приедут в столицу для оценки ситуации вокруг ликвидации троллейбусного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332191/
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