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Общество

В Кыргызстане увеличился объем производства мяса

По состоянию на 1 мая 2025-го объем производства мяса увеличился и составил 127,1 тысячи тонн. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, за январь — апрель производство основных видов продукции животноводства в Кыргызской Республике увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Производство мяса — 127,1 тысячи тонн (рост на 3 процента). Рост зафиксирован во всех регионах страны и обусловлен увеличением поголовья скота и домашней птицы.

— Производство молока — 437,6 тысячи тонн (рост на 1,5 процента). Основными факторами стали увеличение поголовья коров на 1,8 процента и рост их продуктивности на 16,4 килограмма.

— Производство яиц — 243,6 миллиона штук (рост на 11,5 процента). Рост обеспечен увеличением поголовья домашней птицы на 10,6 процента и повышением средней яйценоскости кур на 13 яиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329978/
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