Управление МЧС и Центр экстренной медицины получили новые автомобили

Национальное общество Красного Полумесяца через мэрию Бишкека передало управлению МЧС и Центру экстренной медицины столицы три новых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что одна машина послужит транспортировке больных сотрудниками УМЧС, а остальные две переданы Центру экстренной медицины Бишкека.

Сегодня мэр Айбек Джунушалиев вручил ключи от авто водителям.

Напомним, в январе 2025 года при плане 40 бригад автобаза выдала только 36 автомобилей, остальные находились на ремонте. По нормативным расчетам, на 10 тысяч населения должна приходиться одна круглосуточная бригада скорой помощи.

Кроме того, в городе острая нехватка кадров.

«Исходя из того, что только официально приписанных в центрах семейной медицины более 1 миллиона 270 тысяч, на столицу необходимо хотя бы 120 бригад, у нас их в три раза меньше», — прокомментировал 24.kg глава ЦЭМ Искендер Шаяхметов.