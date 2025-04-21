Военнослужащие РФ с авиабазы «Кант» примут участие в параде в Бишкеке

Военнослужащие российской авиабазы в Канте примут участие в параде в честь Дня Победы в Бишкеке 8 мая. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В параде задействуют военную технику практически всех силовых структур Кыргызстана. Также к участию в параде привлекут авиацию и средства ПВО Минобороны КР и российской авиабазы в Канте.

Отмечается, что началась интенсивная подготовка к параду. В ведомстве призывают жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к передвижениям военной техники и пролетам авиации в ближайшие дни.

Напомним, в этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Кыргызстане состоятся 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«Бессмертный полк» в КР пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая.

В ВОВ воевали более 360 тысяч кыргызстанцев. Треть из них не вернулась домой, 72 человека удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые — дважды.

В настоящее время в Кыргызстане в живых осталось 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадника и узника концлагерей.