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Общество

Французского ученого выслали из США за критику политики администрации Трампа

Французскому исследователю отказали во въезде в США за выражения «личного мнения о политике, проводимой администрацией Дональда Трампа». Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Исследователь по космосу прилетел на конференцию в Хьюстоне, где по прибытии подвергся выборочной проверке, в ходе которой конфискованы его телефон и компьютер.

Как сообщает издание со ссылкой на источника AFP, власти Соединенных Штатов обвинили ученого в «ненавистнических и конспирологических сообщениях». На следующий день его отправили обратно в Европу. Но через некоторое время после расследования ФБР все обвинения были сняты.

Правительство Франции 19 марта выразило сожаление по поводу запрета на въезд в США и последующего отказа во въезде исследователю.

Отмечается, что инцидент произошел после заявлений Дональда Трампа о сокращениях в сфере образования и исследований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323470/
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