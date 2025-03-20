Французского ученого выслали из США за критику политики администрации Трампа

Французскому исследователю отказали во въезде в США за выражения «личного мнения о политике, проводимой администрацией Дональда Трампа». Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Исследователь по космосу прилетел на конференцию в Хьюстоне, где по прибытии подвергся выборочной проверке, в ходе которой конфискованы его телефон и компьютер.

Как сообщает издание со ссылкой на источника AFP, власти Соединенных Штатов обвинили ученого в «ненавистнических и конспирологических сообщениях». На следующий день его отправили обратно в Европу. Но через некоторое время после расследования ФБР все обвинения были сняты.

Правительство Франции 19 марта выразило сожаление по поводу запрета на въезд в США и последующего отказа во въезде исследователю.

Отмечается, что инцидент произошел после заявлений Дональда Трампа о сокращениях в сфере образования и исследований.