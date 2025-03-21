Нооруз. Интересные факты о празднике весеннего равноденствия

Фото из интернета. Празднование Нооруза в Бишкеке

Празднование Нооруза в Кыргызстане и соседних странах обычно знаменует окончательный приход весны. Этот день зачастую отмечают народными гуляниями, спортивными играми и богатыми столами.

Редакция 24.kg подготовила 15 интересных фактов об этом древнем и уважаемом многими народами празднике.

1 Начало празднования Нооруза относится к VI-IV векам до нашей эры, дописьменной эпохи, во времена существования Ахеменидской империи, которая первая начала отмечать этот день.

2 Истоки данного праздника уходят глубоко в языческую культуру зороастрийцев. Нооруз с пехлевийского языка (парфянского) переводится как «новый день».

3 Нооруз приходится на день весеннего равноденствия. После 21 марта дни становятся длиннее, а ночи короче.

Фото из интернета. Празднование Нооруза в Узбекистане

4 Нооруз отмечают в странах Центральной Азии и Балканского полуострова, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

5 Нооруз включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 30 сентября 2009 года.

6 На территории Ближнего Востока праздник отмечают только народы, которые населяли те земли до прихода арабов.

Фото из интернета. Празднование Нооруза в Индии

7 В 2010-м Генеральная Ассамблея ООН официально объявила 21 марта Международным днем Нооруза.

Фото из интернета. Экс-президент Джо Байден вместе с Джилл Байден отмечают Нооруз в Белом доме

6 В Кыргызстане Нооруз невозможно представить без традиционного приготовления блюда из ростков пшеницы — сумолока, национальных конных игр на ипподроме и представления на площади Ала-Тоо.

Фото из интернета. Игры на конях — кок бору

9 В Иране и Афганистане устраивают прыжки через костры в Чахаршанбе-Сури.

Фото из интернета. Национальные прыжки через костер

10 Во время советской власти, с 1925 по 1991 год, Нооруз в Кыргызстане не отмечали. Только после обретения независимости его возродили и официально внесли в календарь праздников страны.

11 По тюркской легенде считается, что именно 21 марта тюркский народ вышел из Эргенекона — мифического места на Алтае, родины всех тюрков.

Фото из интернета. Празднование Нооруза в Кыргызстане

12 Празднование Нооруза в нашей республике объединяет народы. Каждый год Ассамблея народов Кыргызстана организовывает выставку культур разных национальностей на Старой площади.

13 Процесс приготовления сумолока довольно долгий — 20-24 часа. Чтобы он не подгорел, в котел добавляют камни.

Фото из интернета. Приготовление сумолока

14 Многие семьи поджигают арчу от злых духов и окуривают жилище со словами: «Алас, алас, алас! Ар балээден калас».

15 В Иране и Афганистане накрывают праздничный стол из семи священных продуктов, начинающихся на букву С. Каждый из них имеет особое значение: сиб (яблоко) — символ красоты и здоровья;

сабзе (пророщенные злаки) олицетворяет обновление и возрождение;

серке (уксус) символизирует терпение и долголетие.

сенджед (дикая маслина или облепиха) ассоциируется с любовью и мудростью;

секке (монета) — знак богатства и процветания;

сир (чеснок) защищает от болезней и несчастий;

саману (сумаляк, саманак) — сладкое блюдо из пророщенной пшеницы, символизирующее изобилие и благополучие.