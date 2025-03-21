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Общество

Нооруз. Интересные факты о празднике весеннего равноденствия

Фото из интернета. Празднование Нооруза в Бишкеке

Празднование Нооруза в Кыргызстане и соседних странах обычно знаменует окончательный приход весны. Этот день зачастую отмечают народными гуляниями, спортивными играми и богатыми столами.   

Редакция 24.kg подготовила 15 интересных фактов об этом древнем и уважаемом многими народами празднике.

1
Начало празднования Нооруза относится к VI-IV векам до нашей эры, дописьменной эпохи, во времена существования Ахеменидской империи, которая первая начала отмечать этот день.
2
Истоки данного праздника уходят глубоко в языческую культуру зороастрийцев. Нооруз с пехлевийского языка (парфянского) переводится как «новый день».
3
Нооруз приходится на день весеннего равноденствия. После 21 марта дни становятся длиннее, а ночи короче.

из интернета
Фото из интернета. Празднование Нооруза в Узбекистане

4
Нооруз отмечают в странах Центральной Азии и Балканского полуострова, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
5
Нооруз включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 30 сентября 2009 года.
6
На территории Ближнего Востока праздник отмечают только народы, которые населяли те земли до прихода арабов.

из интернета
Фото из интернета. Празднование Нооруза в Индии

7
В 2010-м Генеральная Ассамблея ООН официально объявила 21 марта Международным днем Нооруза.

из интернета
Фото из интернета. Экс-президент Джо Байден вместе с Джилл Байден отмечают Нооруз в Белом доме

6
В Кыргызстане Нооруз невозможно представить без традиционного приготовления блюда из ростков пшеницы — сумолока, национальных конных игр на ипподроме и представления на площади Ала-Тоо. 

из интернета
Фото из интернета. Игры на конях — кок бору

9
В Иране и Афганистане устраивают прыжки через костры в Чахаршанбе-Сури.

из интернета
Фото из интернета. Национальные прыжки через костер

10
Во время советской власти, с 1925 по 1991 год, Нооруз в Кыргызстане не отмечали. Только после обретения независимости его возродили и официально внесли в календарь праздников страны. 
11
По тюркской легенде считается, что именно 21 марта тюркский народ вышел из Эргенекона — мифического места на Алтае, родины всех тюрков. 

из интернета
Фото из интернета. Празднование Нооруза в Кыргызстане

12
Празднование Нооруза в нашей республике объединяет народы. Каждый год Ассамблея народов Кыргызстана организовывает выставку культур разных национальностей на Старой площади. 
13
Процесс приготовления сумолока довольно долгий — 20-24 часа. Чтобы он не подгорел, в котел добавляют камни. 

из интернета
Фото из интернета. Приготовление сумолока

14
Многие семьи поджигают арчу от злых духов и окуривают жилище со словами: «Алас, алас, алас! Ар балээден калас». 
15
В Иране и Афганистане накрывают праздничный стол из семи священных продуктов, начинающихся на букву С. Каждый из них имеет особое значение:
  • сиб (яблоко) — символ красоты и здоровья;
  • сабзе (пророщенные злаки) олицетворяет обновление и возрождение;
  • серке (уксус) символизирует терпение и долголетие.
  • сенджед (дикая маслина или облепиха) ассоциируется с любовью и мудростью;
  • секке (монета) — знак богатства и процветания;
  • сир (чеснок) защищает от болезней и несчастий;
  • саману (сумаляк, саманак) — сладкое блюдо из пророщенной пшеницы, символизирующее изобилие и благополучие.

из интернета
Фото из интернета. Иранский стол на Нооруз

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322353/
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