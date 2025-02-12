ОРТ-2025. Как зарегистрироваться на тест и зачем это нужно

В Кыргызстане началась онлайн-регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). Какие для этого нужны документы, кому можно не сдавать тест и какие преференции у получивших лучшие результаты?
Зачем сдавать ОРТ?
С 2012 года Общереспубликанское тестирование является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности. Проводит его Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).
На некоторые факультеты необходимо сдать предметные тесты. Их проводят по физике, математике, химии, биологии, истории, английскому языку, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе.
Обычно достаточно сдать один предметный тест для выбранной специальности. Только при поступлении в медицинские вузы требуется сдача двух — по химии и биологии.
При этом есть перечень специальностей и направлений подготовки, где требуются дополнительные испытания, проводимые вузом. К примеру, для поступления на архитектуру или градостроительство абитуриенту предстоит пройти творческие испытания, будущим сотрудникам правоохранительных органов нужно сдать физкультуру.
Со специальностями и соответствующим им перечнем предметных тестов можно ознакомиться здесь. Наличие профилирующего предметного теста дает абитуриенту преимущественное право при зачислении на соответствующие направления.
Кто может пройти тест:
-
учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;
-
окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в вузе;люди с высшим профессиональным образованием имеют право участвовать в ОРТ при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной формам обучения и в форме экстерната;
-
граждане Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, претендующие на обучение по гранту Кыргызской Республики на основании международного соглашения о сотрудничестве в области образования.
Граждане, имеющие среднее образование других государств, могут сдать ОРТ для участия в конкурсе на контрактные места вузов КР.
Тест по госязыку для всех
С 2024 года тест по государственному языку является обязательным для всех абитуриентов, поступающих в вузы Кыргызстана. Это помогает определить уровень его владения будущими студентами.
Сертификат ОРТ не выдается без сдачи теста по госязыку.
Кто освобождается от ОРТ?
Не требуются результаты ОРТ при зачислении на некоторые специальности высших учебных заведений культуры и искусства и отдельные специальности физической культуры и спорта.
Как зарегистрироваться?
Абитуриенты должны получить доступ к открытию своего «личного кабинета». Это можно сделать у лица, ответственного за регистрацию на ОРТ по месту обучения.
Для заполнения бланка понадобятся: номер вашего мобильного телефона, электронные фотографии оригинала паспорта (лицевая и оборотная стороны) и личное фото.
Выпускники прошлых лет могут получить доступ к открытию «личного кабинета» в районных и городских отделах образования по месту жительства после предъявления оригиналов паспорта и аттестата (диплома), свидетельствующих о полученном среднем образовании.
На сайте ЦООМО доступна видеоинструкция по заполнению бланка онлайн-регистрации.
Кого не допустят на тест?
Абитуриентов без документов, удостоверяющих личность, и регистрации на ОРТ.
Если учащийся 11-го класса (выпускного курса колледжа, техникума) не достиг 16 лет и у него нет паспорта, то в качестве удостоверения его личности может быть использован оригинал справки и ее электронная копия из школы с фотографией учащегося.
Справка должна быть заверена подписью директора школы (колледжа, техникума), а фотография учащегося - скреплена печатью образовательной организации.
В прошлые годы были случаи, когда абитуриенты проносили с собой гаджеты, а некоторые пытались сдать тест за другое лицо. В таких случаях участников дисквалифицируют, а их результаты аннулируют.
Сколько стоит участие в ОРТ?
Оплата за основной тест и каждый из предметных тестов составляет 470 сомов, за тест по госязыку – 200.
Оплатить можно в «Элдик Банке» или через приложение «Мой О!» и предъявить квитанцию об оплате ответственному лицу за регистрацию на ОРТ либо в личном кабинете ввести номер квитанции и сумму.
Что ждет лучших?
Ежегодно проходит церемония чествования абитуриентов, показавших лучшие результаты по итогам Общереспубликанского тестирования. Первые 50 человек (а иногда при равных баллах и больше) становятся обладателями золотых сертификатов. Это позволяет выбрать любой государственный вуз и поступить на бюджетное отделение вне конкурса.
У кого можно спросить?
Если остались вопросы по регистрации, можно обратиться к ответственным лицам за регистрацию на ОРТ в учебных заведениях и по телефону горячей линии ЦООМО 0312664838 (режим работы с 9.00 до 17.00 в будни, суббота и воскресенье - выходные). WhatsApp: 0500664838, 0502664838.
Кстати, на сайте центра можно найти подборку вспомогательных материалов по подготовке к ОРТ и пройти пробное тестирование.