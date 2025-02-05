В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане началась онлайн-регистрация на Общереспубликанское тестирование. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По его данным, запись продлится до 4 апреля.

Оплата основного теста и каждого из предметных по-прежнему составляет 470 сомов, теста по государственному языку — 200 сомов.

В ОРТ могут принимать участие:

учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;

окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в настоящее время в вузе.

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право участвовать в тестировании при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной формам обучения и в форме экстерната.

Читайте по теме ОРТ. Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной

В ОРТ также могут участвовать граждане Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, претендующие на обучение по гранту Кыргызской Республики на основании международного соглашения о сотрудничестве в области образования.

Граждане, имеющие среднее образование других государств, могут сдать тест для участия в конкурсе на контрактные места вузов КР.

На сайте ЦООМО доступна видеоинструкция по заполнению бланка онлайн-регистрации.

Напомним, с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования ранее не требовались.