В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане началась онлайн-регистрация на Общереспубликанское тестирование. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).
По его данным, запись продлится до 4 апреля.
Оплата основного теста и каждого из предметных по-прежнему составляет 470 сомов, теста по государственному языку — 200 сомов.
В ОРТ могут принимать участие:
- учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;
- окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в настоящее время в вузе.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право участвовать в тестировании при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной формам обучения и в форме экстерната.
В ОРТ также могут участвовать граждане Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, претендующие на обучение по гранту Кыргызской Республики на основании международного соглашения о сотрудничестве в области образования.
Граждане, имеющие среднее образование других государств, могут сдать тест для участия в конкурсе на контрактные места вузов КР.
На сайте ЦООМО доступна видеоинструкция по заполнению бланка онлайн-регистрации.
Напомним, с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования ранее не требовались.