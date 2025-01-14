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Общество

В Баткене под возведение жилья выделено 150 гектаров земли сельхозназначения

В Баткенской области под возведение жилья выделено 150 гектаров земли сельхозназначения. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, в Масалиевском айыльном аймаке Кадамджайского района участки, находящиеся в государственной собственности, переведут из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». Это делается для расширения территорий сел Кожо и Алыш.

Из 150 гектаров 147,1 — это пастбища, еще 2,9 гектара находятся в русле реки. Земельные участки трансформируются для строительства индивидуального жилья.

Государственной администрации Кадамджайского района поручено внести изменения в учетную документацию на землю, разработать и утвердить градостроительные документы для участков.

Чиновники также должны будут принять меры по сохранению объектов историко-культурного наследия в случае их обнаружения на указанных участках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316656/
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