С начала года Нацстатком ограничил предоставление данных из единого регистра

С 1 января 2025 года Национальный статистический комитет Кыргызстана внес изменения в порядок предоставления данных из базы Единого государственного регистра статистических единиц (БД ЕГРСЕ). Нововведения касаются информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и крестьянских хозяйствах. Об этом сообщили в ведомстве.
Нацстатком прекращает предоставление следующих данных по запросам пользователей:
- фамилия, имя, отчество индивидуальных предпринимателей или полное/сокращенное наименование юридических лиц;
- общий классификатор предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ОКПО);
- юридический адрес;
- контактные данные, включая номера телефонов, факсы и электронную почту.
Эти ограничения вводятся на основании части 4 статьи 37 Закона «Об официальной статистике» и направлены на соблюдение законодательства о защите персональных данных. Информация останется доступной только в случаях, предусмотренных прямыми нормами документа.
Ранее Нацстатком продолжал предоставлять подобную информацию, несмотря на то, что функции государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей переданы органам юстиции и Налоговой службе. Новые изменения позволяют НСК сосредоточиться на своих задачах — сборе, анализе и публикации официальной статистики, одновременно выполняя требования законодательства по защите персональных данных.
В ведомстве отметили, что это изменение соответствует требованиям законодательства, направленным на защиту персональных данных. Оно также позволит усилить контроль за их распространением и использованием. Нацстатком продолжит работать в соответствии с нормами, регулирующими защиту личной информации и прозрачность ее предоставления.
С этого года пользователи больше не смогут запрашивать персонализированную информацию через НСК. Для получения регистрационных данных, таких как юридический адрес или контактные сведения, им придется обращаться в органы юстиции или Налоговую службу.