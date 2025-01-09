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Общество

С начала года Нацстатком ограничил предоставление данных из единого регистра

С 1 января 2025 года Национальный статистический комитет Кыргызстана внес изменения в порядок предоставления данных из базы Единого государственного регистра статистических единиц (БД ЕГРСЕ). Нововведения касаются информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и крестьянских хозяйствах. Об этом сообщили в ведомстве.

Нацстатком прекращает предоставление следующих данных по запросам пользователей:

  • фамилия, имя, отчество индивидуальных предпринимателей или полное/сокращенное наименование юридических лиц;
  • общий классификатор предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ОКПО);
  • юридический адрес;
  • контактные данные, включая номера телефонов, факсы и электронную почту.

Эти ограничения вводятся на основании части 4 статьи 37 Закона «Об официальной статистике» и направлены на соблюдение законодательства о защите персональных данных. Информация останется доступной только в случаях, предусмотренных прямыми нормами документа.

Ранее Нацстатком продолжал предоставлять подобную информацию, несмотря на то, что функции государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей переданы органам юстиции и Налоговой службе. Новые изменения позволяют НСК сосредоточиться на своих задачах — сборе, анализе и публикации официальной статистики, одновременно выполняя требования законодательства по защите персональных данных.

В ведомстве отметили, что это изменение соответствует требованиям законодательства, направленным на защиту персональных данных. Оно также позволит усилить контроль за их распространением и использованием. Нацстатком продолжит работать в соответствии с нормами, регулирующими защиту личной информации и прозрачность ее предоставления.

С этого года пользователи больше не смогут запрашивать персонализированную информацию через НСК. Для получения регистрационных данных, таких как юридический адрес или контактные сведения, им придется обращаться в органы юстиции или Налоговую службу.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316317/
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