Переполненные стационары: в инфекционке растет число больных

В новогодние праздники медицинские учреждения Кыргызстана продолжают работу в штатном режиме, а 1 и 7 января организованы дежурства. Однако в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) отмечается высокий поток пациентов, сообщили в Минздраве.

За 2 января в приемное отделение РКИБ обратился 281 человек, из которых госпитализированы 93 пациента, включая 87 детей. Еще 188 больных направлены на амбулаторное лечение. Основные причины обращений — острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), корь, коклюш и вирусные гепатиты.

При нормативном количестве в 500 коек в стационаре находятся 596 человек (с матерями — более 1 тысячи). Для размещения пациентов перепрофилированы дополнительные отделения: шесть — для больных с ОРВИ, шесть — для пациентов с корью и два — для тех, кто страдает вирусными гепатитами. В реанимации находятся 11 пациентов, из них 5 детей с корью. Два пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медицинский персонал РКИБ работает с повышенной нагрузкой. В приемном отделении ежедневно трудятся 13 врачей. Тем не менее граждан просят обращаться в центры семейной медицины (ЦСМ) по месту прописки для получения консультаций и направлений. Это поможет снизить нагрузку на больницу и ускорить процесс оказания помощи.

Рекомендации Минздрава: