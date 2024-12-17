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Общество

Более 2 тысяч клиник работают без лицензии и специалистов — глава Минздрава

В Кыргызстане более 2 тысяч клиник работают без лицензии и специалистов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его данным, около 2 тысяч 80 медицинских клиник различного профиля функционируют, не имея ни лицензии, ни специалистов.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что у Минздрава есть полномочия на принятие административных мер в отношении таких «лечебниц». Он подчеркнул, что штрафы варьируются от 100 тысяч до 1 миллиона сомов.

Чиновник добавил, что Миндздрав намерен инициировать поправки в законопроект, чтобы регламентировать процедуру проверки подобных заведений.

«Зачастую именно эти клиники становятся источником заражения таких опасных заболеваний, как ВИЧ и гепатит», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314481/
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