В ЖК предлагают наделить чиновников правом лишать лицензии теплоснабжающие фирмы

Департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики хотят наделить правом прекращать действие лицензии или разрешения. Соответствующий законопроект депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов выносит на общественное обсуждение.

По данным разработчика документа, в действующем законодательстве прекращение лицензии или разрешения возможно в некоторых случаях, например, обращение самого лицензиата, прекращение его деятельности, ликвидация юрлица, истечение срока действия, решение суда.

Кундузбек Сулайманов предполагает, чтобы профильный департамент самостоятельно принимал решение о прекращении действия лицензии или разрешения.

Напомним, департамент по регулированию ТЭК выдает лицензии на:

производство, передачу, распределение, продажу, экспорт и импорт электроэнергии;

производство, передачу, распределение и продажу тепловой энергии;

переработку нефти и природного газа;

производство, передачу, распределение и продажу природного газа.

Нардеп считает, что изменить закон необходимо для первоочередного снабжения многоквартирных домов, жилых помещений и социально значимых объектов.