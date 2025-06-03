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Экономика

В ЖК предлагают наделить чиновников правом лишать лицензии теплоснабжающие фирмы

Департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики хотят наделить правом прекращать действие лицензии или разрешения. Соответствующий законопроект депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов выносит на общественное обсуждение.

По данным разработчика документа, в действующем законодательстве прекращение лицензии или разрешения возможно в некоторых случаях, например, обращение самого лицензиата, прекращение его деятельности, ликвидация юрлица, истечение срока действия, решение суда.

Кундузбек Сулайманов предполагает, чтобы профильный департамент самостоятельно принимал решение о прекращении действия лицензии или разрешения.

Напомним, департамент по регулированию ТЭК выдает лицензии на:

  • производство, передачу, распределение, продажу, экспорт и импорт электроэнергии;
  • производство, передачу, распределение и продажу тепловой энергии;
  • переработку нефти и природного газа;
  • производство, передачу, распределение и продажу природного газа.

Нардеп считает, что изменить закон необходимо для первоочередного снабжения многоквартирных домов, жилых помещений и социально значимых объектов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331313/
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