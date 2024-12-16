Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 55-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 60 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы города:

жилмассив «Бакай-Ата» — 163;

проспект Жибек Жолу — 104;

улица Боталиева — 102.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.