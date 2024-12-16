19:15
USD 87.00
EUR 91.46
RUB 0.84
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 55-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 60 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы города:

  • жилмассив «Бакай-Ата» — 163;
  • проспект Жибек Жолу — 104;
  • улица Боталиева — 102.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314375/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 10 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 9 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 6 декабря. Столица в тройке мировых лидеров
Для улучшения качества воздуха в Бишкеке активно работают, считает чиновник
Загрязнение воздуха. Мэрия Бишкека проверила бани и сауны
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Популярные новости
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Штормовое предупреждение. С&nbsp;15&nbsp;декабря в&nbsp;Кыргызстане резко похолодает Штормовое предупреждение. С 15 декабря в Кыргызстане резко похолодает
&laquo;Живу в&nbsp;лесу, готова совершить суицид&raquo;. Женщина обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову «Живу в лесу, готова совершить суицид». Женщина обратилась к Садыру Жапарову
Первая группа молодых учителей из&nbsp;России прибыла в&nbsp;Кыргызстан Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан
Бизнес
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
Huawei представила в&nbsp;Дубае новый смартфон и&nbsp;другие флагманские устройства Huawei представила в Дубае новый смартфон и другие флагманские устройства
Акция от&nbsp;MegaPay: плати одним касанием и&nbsp;открой для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; Акция от MegaPay: плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, &laquo;Кыргыз почтасы&raquo; и&nbsp;Postmost GmbH создают совместный маркетплейс «Элдик Банк», «Кыргыз почтасы» и Postmost GmbH создают совместный маркетплейс
16 декабря, понедельник
18:45
Платформа действий медиа призывает прекратить преследование Самата Матцакова Платформа действий медиа призывает прекратить преследов...
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 декабря. Что показывают датчики
18:20
Депутат Жогорку Кенеша Чынберди Толонов досрочно сдал мандат
18:16
В Кыргызстан хотели завезти часы известных брендов, указав заниженную стоимость
18:15
Депутат попросил помочь швейным цехам нанимать граждан из Бангладеш