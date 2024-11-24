COP29. Генсек ООН ожидал более амбициозных решений

В Баку завершилось заключительное пленарное заседание 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Развитые страны обязались инвестировать не менее $300 миллиардов в год на борьбу с изменением климата к 2035 году, что в три раза превышает предыдущую цель в размере $100 миллиардов.

Развивающиеся государства, которые добивались поддержки на сумму более $1 триллиона, заявили, что для эффективной борьбы с климатическим кризисом им необходимо гораздо больше ресурсов.

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Стороны также согласовали правила глобальной торговли углеродными кредитами, что должно будет стимулировать страны сокращать выбросы и инвестировать в зеленые проекты.

Комментируя результаты COP29, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что надеялся на более амбициозный результат — как в плане финансов, так и смягчения последствий. Но новое соглашение, по его словам, обеспечивает основу для дальнейших действий.

«Развивающиеся страны, погрязшие в долгах, пострадавшие от стихийных бедствий и оставшиеся в стороне от революции возобновляемых источников энергии, отчаянно нуждаются в финансировании. Соглашение на COP29 было абсолютно необходимым для поддержания глобального потепления на уровне не больше 1,5 градуса Цельсия. Все страны должны объединиться, чтобы обеспечить достижение самой высокой цели», — сказал Антониу Гутерриш.

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Он напомнил, что государства должны представить обновленные национальные планы действий по климату. Эти документы должны охватывать все выбросы и всю экономику, ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива и способствовать использованию дешевых и чистых возобновляемых источников энергии.

Исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил на закрытии конференции заметил, что новая финансовая цель является «страховым полисом» для человечества на фоне ухудшающихся последствий изменения климата, затрагивающих все страны.

Но, как и любая другая страховка, она работает только в том случае, если взносы выплачиваются полностью и в срок. Саймон Стил

«Обещания должны быть выполнены, чтобы защитить миллиарды жизней. Ни одна страна не получила всего, чего хотела, и мы покидаем Баку с уймой работы, которую необходимо сделать. Сейчас не время для победных реляций, нам нужно засучить рукава и удвоить наши усилия на пути к Белену», — подчеркнул он.

Он добавил, что Парижское соглашение ООН обеспечивает реальный прогресс. Но странам все еще необходимо «нарастить обороты».

«Давайте не забывать, что без этого глобального сотрудничества на базе ООН мы бы находились на пути к 5 градусам глобального потепления. Однако мы все еще далеки от необходимого курса. Новые амбициозные климатические планы будут иметь решающее значение для того, чтобы мы снова включились в гонку», — сказал Саймон Стил.

COP30 состоится в городе Белен, Бразилия.