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Общество

На территории некоторых следственных изоляторов создадут временные тюрьмы

На территории некоторых следственных изоляторов Кыргызстана создадут временные тюрьмы. Соответствующее решение приняли в кабинете министров. Акылбек Жапаров подписал постановление «О вопросах переоборудования учреждений — следственных изоляторов Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики».

Документом поручается создать на территории следственных изоляторов СИН специальные помещения, временно функционирующие в режиме исправительного учреждения — тюрьмы. Они будут работать до завершения строительства новых колоний.

Служба исполнения наказаний должна оборудовать эти специальные помещения в трехмесячный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312071/
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