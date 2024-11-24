На территории некоторых следственных изоляторов создадут временные тюрьмы

На территории некоторых следственных изоляторов Кыргызстана создадут временные тюрьмы. Соответствующее решение приняли в кабинете министров. Акылбек Жапаров подписал постановление «О вопросах переоборудования учреждений — следственных изоляторов Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики».

Документом поручается создать на территории следственных изоляторов СИН специальные помещения, временно функционирующие в режиме исправительного учреждения — тюрьмы. Они будут работать до завершения строительства новых колоний.

Служба исполнения наказаний должна оборудовать эти специальные помещения в трехмесячный срок.