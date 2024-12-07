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Общество

Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены

Кыргызский язык активно внедряют во все структуры — начиная от госорганов, заканчивая бизнесом. Согласно Закону «О государственном языке Кыргызской Республики», его использование становится обязательным и в документообороте.

Редакция 24.kg решила собрать список курсов кыргызского языка, которые помогут гражданам освоить его.

1

Авторские курсы кыргызского языка Гульмиры Дюшеевой «Тил club»

Адрес: город Бишкек, улица Игембердиева, 1а.

Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00.

Цена: 45 минут — 240 сомов, групповые занятия — 5 тысяч 800 сомов в месяц.

Телефон: 0777994444.

2

Образовательный центр «Эклектика»

Адрес: город Бишкек, проспект Чуй, 109а («Восток-5»).

Режим работы: понедельник — суббота, с 08.00 до 21.00.

Цена: групповые занятия — 2 тысячи 700 сомов в месяц (1 час 3 раза в неделю).

Телефоны: 0312364382, 0558200800.

3

Авторские курсы кыргызского языка «Кыргыз тил» Виктории Кринвальд

Адрес: город Бишкек, улица Исы Ахунбаева, 251а.

Режим работы: понедельник — суббота, с 09.00 до 19.00.

Цена: групповые занятия — 3 тысячи сомов в месяц (1 час 3 раза в неделю).

Телефон: 0557038389.

4

Учебный центр «Прогресс»

Адрес: город Бишкек, улица Суеркулова, 10б (9-й микрорайон).

Режим работы: понедельник — суббота, с 09.00 до 20.00.

Цена: индивидуальные занятия — 400 сомов (60 минут).

Телефон: 0504245552.

5

Авторские курсы кыргызского языка Алисы Исабаевой

Адрес: город Бишкек, проспект Манаса, 40.

Режим работы: понедельник, среда, пятница, с 12.00 до 20.00.

Цена: групповые занятия — 5 тысяч сомов в месяц (1 час 30 минут 3 раза в неделю).

Телефон: 0700165329, 0550165329.

6

Языковой центр Перизы Сурантай

Адрес: город Бишкек, улица Табышалиева, 29.

Режим работы: понедельник — пятница, с 09.00 до 18.00.

Цена: групповые занятия — 3 тысячи 500 сомов в месяц, индивидуальные — 1 тысяча 500 сомов (1 час 60 минут).

Телефон: 0555640056.

7

Языковой центр Эльмиры Каримовой

Адрес: город Бишкек, улица Абдрахманова, 101.

Режим работы: понедельник — пятница, с 08.00 до 19.00.

Цена: индивидуальные — 5 тысяч сомов (3 раза в неделю, 1 час).

Телефон: 0555629705.

8

Центр дополнительного образования АУЦА

Адрес: город Бишкек, улица Токомбаева, 7/6, кампус АУЦА.

Режим работы: понедельник — суббота, с 16.00 до 19.00.

Цена: групповые занятия — 3 тысячи 200 сомов в месяц (1 час 20 минут три раза в неделю), индивидуальные занятия — 700 сомов (40 минут), 1 тысяча 50 сомов (1 час), 1 тысяча 400 сомов (1 час 20 минут).

Телефоны: 0312915022, 0550915022, 0502915022.

9

Языковая школа «Марказ Мурас»

Адрес: город Бишкек, улица Уметалиева, 120.

Режим работы: понедельник — суббота, с 9.00 до 21.00.

Цена: детская группа — 3 тысячи 900 сомов (3 раза в неделю, 1 час 20 минут), с 17 лет и студентам — 5 тысяч 400 сомов, взрослым — 5 тысяч 800 сомов (3 раза в неделю, 1 час 20 минут).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/301379/
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