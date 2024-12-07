Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены

Кыргызский язык активно внедряют во все структуры — начиная от госорганов, заканчивая бизнесом. Согласно Закону «О государственном языке Кыргызской Республики», его использование становится обязательным и в документообороте.

Редакция 24.kg решила собрать список курсов кыргызского языка, которые помогут гражданам освоить его.

1 Авторские курсы кыргызского языка Гульмиры Дюшеевой «Тил club» Адрес: город Бишкек, улица Игембердиева, 1а. Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00. Цена: 45 минут — 240 сомов, групповые занятия — 5 тысяч 800 сомов в месяц. Телефон: 0777994444.

2 Образовательный центр «Эклектика» Адрес: город Бишкек, проспект Чуй, 109а («Восток-5»). Режим работы: понедельник — суббота, с 08.00 до 21.00. Цена: групповые занятия — 2 тысячи 700 сомов в месяц (1 час 3 раза в неделю). Телефоны: 0312364382, 0558200800.

3 Авторские курсы кыргызского языка «Кыргыз тил» Виктории Кринвальд Адрес: город Бишкек, улица Исы Ахунбаева, 251а. Режим работы: понедельник — суббота, с 09.00 до 19.00. Цена: групповые занятия — 3 тысячи сомов в месяц (1 час 3 раза в неделю). Телефон: 0557038389.

4 Учебный центр «Прогресс» Адрес: город Бишкек, улица Суеркулова, 10б (9-й микрорайон). Режим работы: понедельник — суббота, с 09.00 до 20.00. Цена: индивидуальные занятия — 400 сомов (60 минут). Телефон: 0504245552.

5 Авторские курсы кыргызского языка Алисы Исабаевой Адрес: город Бишкек, проспект Манаса, 40. Режим работы: понедельник, среда, пятница, с 12.00 до 20.00. Цена: групповые занятия — 5 тысяч сомов в месяц (1 час 30 минут 3 раза в неделю). Телефон: 0700165329, 0550165329.

6 Языковой центр Перизы Сурантай Адрес: город Бишкек, улица Табышалиева, 29. Режим работы: понедельник — пятница, с 09.00 до 18.00. Цена: групповые занятия — 3 тысячи 500 сомов в месяц, индивидуальные — 1 тысяча 500 сомов (1 час 60 минут). Телефон: 0555640056.

7 Языковой центр Эльмиры Каримовой Адрес: город Бишкек, улица Абдрахманова, 101. Режим работы: понедельник — пятница, с 08.00 до 19.00. Цена: индивидуальные — 5 тысяч сомов (3 раза в неделю, 1 час). Телефон: 0555629705.

8 Центр дополнительного образования АУЦА Адрес: город Бишкек, улица Токомбаева, 7/6, кампус АУЦА. Режим работы: понедельник — суббота, с 16.00 до 19.00. Цена: групповые занятия — 3 тысячи 200 сомов в месяц (1 час 20 минут три раза в неделю), индивидуальные занятия — 700 сомов (40 минут), 1 тысяча 50 сомов (1 час), 1 тысяча 400 сомов (1 час 20 минут). Телефоны: 0312915022, 0550915022, 0502915022.