В Бишкеке на ремонт закрываются два перекрестка на центральных улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках капитального ремонта дорог 8 июня с 9.00 до 00.00 будет закрыт перекресток улиц Байтика Баатыра и Суеркулова, 8-9 июня — улиц Ахунбаева и Токтоналиева.

В мэрии просят автовладельцев заранее продумывать свой маршрут.

Напомним, в Бишкеке идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в столице и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.