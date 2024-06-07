С 14 июня с центрального вокзала Бишкек-2 запустят пассажирский поезд «Бишкек-2» — Балыкчи — «Бишкек-2». Об этом сообщили в государственном предприятии «Кыргыз темир жолу».

Месяц, до 14 июля, он будет ездить по пятницам, субботам и воскресеньям. С 15 июля по 31 августа поезд будет курсировать ежедневно.

Поезд отправляется со станции «Бишкек-2» в 07.40, прибывает на станцию Балыкчи — в 11.46. Возвращается из Балыкчи в 18.12, прибывает на станцию «Бишкек-2» в 22.18.

Поезд состоит из трех вагонов повышенной комфортности с панорамными окнами, кондиционером, мягкими сиденьями и диванами, дополнительным буфетом.

Проезд одного пассажира в стандартных вагонах до станции «Балыкчи»:

бесплатно — для детей до 5 лет без отдельного места;

73 сома — для детей от 5 до 10 лет;

150 сомов — для пассажиров старше 10 лет.

Проезд одного пассажира в вагоне «Люкс» независимо от станции посадки и высадки:

бесплатно — для детей до 5 лет без занятия места;

250 сомов — для детей от 5 до 10 лет;

500 сомов — для пассажиров старше 10 лет.

Стоимость проезда для одного пассажира в VIP-вагоне независимо от станции посадки и высадки:

бесплатно — для детей до 5 лет без отдельного места;

400 сомов для детей от 5 до 10 лет;

800 сомов — для пассажиров старше 10 лет.

Доставка ручной клади бесплатна.