С 14 июня с центрального вокзала Бишкек-2 запустят пассажирский поезд «Бишкек-2» — Балыкчи — «Бишкек-2». Об этом сообщили в государственном предприятии «Кыргыз темир жолу».
Месяц, до 14 июля, он будет ездить по пятницам, субботам и воскресеньям. С 15 июля по 31 августа поезд будет курсировать ежедневно.
Поезд отправляется со станции «Бишкек-2» в 07.40, прибывает на станцию Балыкчи — в 11.46. Возвращается из Балыкчи в 18.12, прибывает на станцию «Бишкек-2» в 22.18.
Поезд состоит из трех вагонов повышенной комфортности с панорамными окнами, кондиционером, мягкими сиденьями и диванами, дополнительным буфетом.
Проезд одного пассажира в стандартных вагонах до станции «Балыкчи»:
- бесплатно — для детей до 5 лет без отдельного места;
- 73 сома — для детей от 5 до 10 лет;
- 150 сомов — для пассажиров старше 10 лет.
Проезд одного пассажира в вагоне «Люкс» независимо от станции посадки и высадки:
- бесплатно — для детей до 5 лет без занятия места;
- 250 сомов — для детей от 5 до 10 лет;
- 500 сомов — для пассажиров старше 10 лет.
Стоимость проезда для одного пассажира в VIP-вагоне независимо от станции посадки и высадки:
- бесплатно — для детей до 5 лет без отдельного места;
- 400 сомов для детей от 5 до 10 лет;
- 800 сомов — для пассажиров старше 10 лет.
Доставка ручной клади бесплатна.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://railway.kg и в мобильном приложении Railway.kg (работает на платформе Android), в кассах вокзала «Бишкек-2» можно купить с предъявлением документов, удостоверяющих личность пассажиров, и в поезде с использованием всех видов наличных и безналичных платежей всех внутренних и международных платежных систем. Продажа билетов открывается с 8 июня. Подробную информацию можно найти на сайте «Кыргыз темир жолу» или позвонить по телефонам: