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Общество

Поезд Бишкек — Балыкчи начнет курсировать с 14 июня. Билеты можно купить онлайн

С 14 июня с центрального вокзала Бишкек-2 запустят пассажирский поезд «Бишкек-2» — Балыкчи — «Бишкек-2». Об этом сообщили в государственном предприятии «Кыргыз темир жолу».

Месяц, до 14 июля, он будет ездить по пятницам, субботам и воскресеньям. С 15 июля по 31 августа поезд будет курсировать ежедневно.

Поезд отправляется со станции «Бишкек-2» в 07.40, прибывает на станцию Балыкчи — в 11.46. Возвращается из Балыкчи в 18.12, прибывает на станцию «Бишкек-2» в 22.18.

Поезд состоит из трех вагонов повышенной комфортности с панорамными окнами, кондиционером, мягкими сиденьями и диванами, дополнительным буфетом.

Проезд одного пассажира в стандартных вагонах до станции «Балыкчи»:

  • бесплатно — для детей до 5 лет без отдельного места;
  • 73 сома — для детей от 5 до 10 лет;
  • 150 сомов — для пассажиров старше 10 лет.

Проезд одного пассажира в вагоне «Люкс» независимо от станции посадки и высадки:

  • бесплатно — для детей до 5 лет без занятия места;
  • 250 сомов — для детей от 5 до 10 лет;
  • 500 сомов — для пассажиров старше 10 лет.

Стоимость проезда для одного пассажира в VIP-вагоне независимо от станции посадки и высадки:

  • бесплатно — для детей до 5 лет без отдельного места;
  • 400 сомов для детей от 5 до 10 лет;
  • 800 сомов — для пассажиров старше 10 лет.

Доставка ручной клади бесплатна.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://railway.kg и в мобильном приложении Railway.kg (работает на платформе Android), в кассах вокзала «Бишкек-2» можно купить с предъявлением документов, удостоверяющих личность пассажиров, и в поезде с использованием всех видов наличных и безналичных платежей всех внутренних и международных платежных систем. Продажа билетов открывается с 8 июня. Подробную информацию можно найти на сайте «Кыргыз темир жолу» или позвонить по телефонам: 0312300209, 926854,926840, 0705076696.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296101/
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