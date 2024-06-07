Урбанисты и экологи против расширения дорог в Бишкеке и вырубки деревьев

Урбанисты и экологи выступили против расширения дорог в Бишкеке и вырубки деревьев. Об этом говорится в их обращении на имя руководства города и страны.

«В течение последних пяти лет мы многократно обращались к муниципальным властям с требованием не расширять дороги. Эта мера противоречит принципам устойчивой городской мобильности, соответствующей стратегии, разрабатываемой самой мэрией совместно с международными банками. Расширение дорог, как было доказано, не решает проблему транспортных заторов, а ухудшает городскую мобильность из-за увеличения автомобилепользования, также ухудшает экономику, экологию и увеличивает количество ДТП со смертельным исходом», — говорится в обращении.

Активисты отмечают, что в Бишкеке с резко-континентальным климатом, жарким летом, где повышение температуры воздуха бьет рекорды каждый год, недопустимо увеличение асфальтового покрытия, так называемых островков тепла, за счет зеленых зон.

«Деревья дают тень, влагу, а кустарники, в качестве зеленого буфера, уменьшают пылевое загрязнение и выхлопные газы от авто, тем самым уменьшая негативное воздействие среды на здоровье человека», — добавляют они.

Представители организаций «Мувгрин», PeshCom и сообщества урбанистов «Урбан хаб Бишкек» подчеркивают, что расширение дорог нарушает Правила благоустройства Бишкека. В них говорится, что расстояние от края проезжей части до дерева должно быть два метра, а до кустарниковых насаждений — метр. Но эти нормы не соблюдаются. А срок жизни закатанных в асфальт деревьев сократится и улица может остаться без них.

«Работы ведутся без должной прозрачности — размещения проекта реконструкции в открытом доступе, без участия местных урбанистов, общественности и проведения необходимых публичных обсуждений и слушаний», — добавляют они.

Напомним, в Бишкеке идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в столице и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.