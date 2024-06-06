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Общество

Мужской хор Сретенского монастыря спел романс «Я вас любил» на кыргызском языке

Один из старейших музыкальных коллективов России — мужской хор Сретенского монастыря — исполнил романс на стихотворение Александра Пушкина «Я вас любил» на кыргызском языке. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Известное произведение классика русской литературы перевел народный поэт Кыргызстана Сооронбай Жусуев.

Премьера песни «Сизди сүйгөм» состоялась в Таласе в рамках международного культурного проекта «На языке музыки».

Отметим, сегодня, 6 июня, в Бишкеке стартовали «Пушкинские дни». В течение ближайших дней по всему Кыргызстану пройдут десятки мероприятий, посвященных великому писателю и русскому языку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295975/
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