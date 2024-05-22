Детям с инвалидностью в интернатах на лекарства выделяется 12,8 сома в день

Детям с инвалидностью, проживающим в интернатах, на лекарства из республиканского бюджета выделяется 12,8 сома в день. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Бакыт Рысбеков.

Еще раз повторю: 12,8 сома в день! В год это 4 тысячи 672 сома. И это для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Руководители интернатов говорят, что этого недостаточно. Бакыт Рысбеков

Директор НЦПП выразил надежду на то, что после его доклада депутаты и присутствующие на заседании члены кабмина решат эту проблему.