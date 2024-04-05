От борьбы с коррупцией и ОПГ в бюджет поступило около 40 миллиардов сомов

В рамках борьбы с коррупцией, экономическими преступлениями и ОПГ в бюджет наличными поступило около 40 миллиардов сомов. Об этом сегодня заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он рассказал, что средства поступают из разных источников. Но в последние годы на основе поручения президента ведется борьба против коррупции, экономических преступлений, членов ОПГ.

«Всего имуществом, землями мы вернули государству приблизительно 100 миллиардов сомов. Например, вчера мы вернули государству здание историко-культурного значения стоимостью около 200 миллионов сомов, стадион в Араванском районе стоимостью 350 милионов сомов. Еще здание гостиницы «Достук». По закону никто не имеет права этим завладеть, но тем не менее забрали хитростью 36 процентов частные люди. Это тоже стоит более 300 миллионов сомов. Если так посчитать, за день-два мы вернули около миллиарда сомов», — сказал Камчыбек Ташиев.