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Общество

«Кыргызфармация» подписала соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в рамках своей рабочей поездки в КНР посетил крупную фармацевтическую корпорацию CSPC Corporation, занимающуюся разработкой, производством лекарств и активных субстанций в Шицзячжуане. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По результатам встречи между ГП «Кыргызфармация» и CSPC Corporation подписано соглашение о сотрудничестве в области фармации — закуп лекарств и медицинских изделий, а также о строительстве производственной площадки медикаментов в КР.

В ведомстве рассказали, что CSPC Corporation является одним из ведущих фармацевтических предприятий Китая. Включает в себя пять деловых секторов: инновационные лекарства, противоопухолевые препараты, лекарственное сырье, готовые фармацевтические препараты и торговля фармацевтическими лекарствами. Продукты корпорации в основном охватывают семь серий и около тысячи ассортиментов, в том числе антибиотики, витамины, лекарства для сердечно-сосудистой системы, жаропонижающие и анальгезирующие средства, для пищеварительной системы, противоопухолевые препараты и готовые лекарства традиционной китайской медицины. CSPC имеет более 10 фармацевтических производственных баз в КНР, и продукция реализуется в более чем 100 странах и регионах по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289739/
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