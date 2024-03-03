Что такое синдром отличника и как с ним бороться? Советы психологов

Желание быть лучше других и получать при этом одобрение окружающих может перерасти в человеке в синдром отличника. У этого явления есть и положительные, и отрицательные стороны.

Как распознать признаки синдрома отличника у ребенка или взрослого и как с ним бороться, 24.kg рассказала психолог организации «SOS Детские деревни Кыргызстана» Мээрим Кадирова.

Фото предоставлено собеседницей. Мээрим Кадирова

Что такое синдром отличника? — Это нездоровая зависимость человека от одобрения окружающих, желание добиться идеала в любой работе, зацикленность на своих целях и неспособность наслаждаться жизнью в полной мере. Человек с таким синдромом не опирается на то, что он знает многое, что он хороший специалист, а при малейшей неудаче подчеркивает, что «всему конец». Симптомы синдрома отличника могут проявляться так: Такие люди устанавливают для себя высокие стандарты и цели.

Они часто оценивают свои успехи как неудовлетворительные и стремятся к совершенству.

Люди с синдромом отличника могут испытывать сильный страх перед неудачей.

Постоянное сравнивание себя с другими людьми.

Постоянное стремление к улучшению.

Стремление к превосходству и постоянное совершенствование могут привести к чрезмерному напряжению, стрессу и беспокойству.

Они постоянно чувствуют себя недооцененными, если не достигают высоких результатов.

Как формируется синдром отличника? — Во-первых, это та история, которая начинается c малых лет. К развитию у детей такого синдрома могут подтолкнуть чересчур требовательные родители, которые хотят от ребенка безупречности и безошибочности. Во-вторых, нестабильная обстановка в семье. В таких случаях ребенок или подросток, наблюдая конфликт родителей, думает, что если он станет идеальным и во всем будет добиваться успеха, то папа и мама станут меньше ругаться. Читайте по теме Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы В-третьих, родители транслирует ребенку собственный перфекционизм. Они демонстрирует своим поведением, что «надо» делать все безукоризненно. На работе и в семейном быту все должно быть не ниже какой-то определенной планки. Отстраненность от ребенка и равнодушие родителей тоже приводят к формированию синдрома. Чтобы завоевывать внимание, ребенку приходится хорошо проявлять себя в чем-то. Сейчас к развитию перфекционизма, или синдрома отличника, подключился интернет. В соцсетях активно транслируют образ идеальной семьи, отношений, карьеры, жизни вообще. Но за кадром остается все, что этому идеалу не соответствует. Это стирает в человеке понимание, что за любым успехом могут стоять неудачи.

Что ждет человека с синдромом отличника в будущем? — В частности, такой человек может сохранить излишне высокие требования к себе и окружающим, что может привести к конфликтам и проблемам в отношениях, особенно с семьей и близкими людьми. Он начинает испытывать страх перед ошибками, что мешает ему полноценно жить и принимать свободные решения. Часто наблюдается дисбаланс в развитии личности. Человек может быть воспринят как профессионал в своей области, но его эмоциональная сфера может оставаться недостаточно развитой. Постоянное напряжение и стресс из-за высоких ожиданий и стремления к совершенству могут привести к возникновению тревожности, депрессии.

Как помочь человеку в такой ситуации? — Жить чужими ожиданиями, оценками не так легко, гнаться за похвалой и результатами — далеко не путь к полноценной счастливой жизни. Я расскажу сначала, что делать в таких случаях взрослому человеку: Ставьте перед собой цели, которые реально достижимы, не бойтесь неудач. Например, хотели похудеть на 20 килограмм за месяц. Это нереально, да и вредно для здоровья. Поэтому важно осознать, что постепенные шаги к успеху гораздо важнее стремления к мгновенному совершенству.

Найдите равновесие между работой, отдыхом и личной жизнью. Отдых и забота о себе так же важны, как и достижение успеха.

Никто не идеален, и ошибки являются частью жизни. Надо осознать это. Принятие себя таким, какой вы есть, поможет снизить стресс и требования к себе.

Если синдром отличника начинает серьезно влиять на ваше психическое или физическое здоровье, обратитесь за помощью к профессионалам. Они помогут разобраться в причинах такого поведения и найти пути решения проблемы. Если хотите, чтобы ваш ребенок не сформировалась как личность с синдромом отличника: Проявляйте внимание. Ребенок должен понимать, что его любят просто так и всегда.

Поддерживайте его во всем.

Покажите ребенку, что для вас важнее его жизнь, чувства, состояние, а не оценки, достижения.

Частая похвала исключит возникновение проблемы.

Не давите на ребенка. Не навязывайте ему свои желания, у ребенка должен быть самостоятельный выбор.

Напоследок хочу добавить только одно — вы идеальны, в вашей же неидеальности. Впрочем, нельзя сказать, что у этого состояния есть только минусы. Изначально в нем лежит правильный посыл: делать работу максимально хорошо. Поэтому от него не стоит полностью избавляться — важно взять его под контроль.

Если эти советы не помогают, симптомы начинают влиять на психическое или физическое здоровье, важно обратиться за помощью к психологу для поддержки и консультации.