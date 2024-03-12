Маршруты снова меняют, водители автобусов не сдали тест. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

С тестом не справились

Отдел технадзора управления Патрульной службы милиции по Бишкеку совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии провели экзамен среди водителей автобусов. Водители сдавали тест, который состоял из вопросов с наиболее распространенными ошибками. В экзамене участвовали 222 водителя, из них с заданиями справились 98, 124 отправили на пересдачу.

В жилом массиве «Ак-Бата» появится новая школа Начаты работы по строительству школы на 650 мест в жилом массиве «Ак-Бата». Она будет двухэтажной, состоять из девяти блоков. Предусмотрены 22 ученических класса, спортивный зал, столовая, стоматологический кабинет, детская мастерская, библиотека, конференц-зал и музыкальный зал. На участке — автопарковка, проектируемая газовая котельная, гимнастическая площадка, баскетбольная, футбольная и воркаут-площадки, техническое помещение. На сегодня ведутся работы по разработке котлована. Подрядной организацией выступает ОсОО «Эталон Вин Спец Строй». Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Здесь построят школу

Изменение схем движения транспорта В Бишкеке частично изменили схему движения автобусного маршрута № 145 и микроавтобусного маршрута № 192. Как сообщила пресс-служба мэрии, решения приняты на основании обращения жителей столицы.

