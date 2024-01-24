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Общество

Новый автобусный маршрут и рейд на Ошском рынке. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Новый маршрут

С 25 января в столице запускается новый автобусный маршрут № 56. Он будет курсировать от села Чон-Арык по кольцевой дороге по улицам Байтика Баатыра, проспектам Жибек Жолу и Чингиза Айтматова. Этот маршрут проходит в направлении, противоположном маршруту № 55.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Схема движения автобуса № 56

Школам купят компьютеры

Школам Ленинского района вручили сертификаты на приобретение компьютеров, ноутбуков, цветных и черно-белых МФУ (многофункциональных офисных устройств). Об этом сообщили в акимиате.

Кроме того, за достижения и успехи в районном конкурсе «Юный друг милиции», а также в спартакиаде «Школьная лига» вручили благодарственные письма и спортивный инвентарь.

Борьба со стихийной торговлей

На Ошском рынке ежедневно сотрудники Ленинского акимиата совместно с городскими службами МП «Тазалык», УВД, МТУ проводят работу по ликвидации незаконной стихийной торговли.

«С начала года мобильной группой проведено совместное рейдовое мероприятие на прилегающих улицах рынка и ликвидировано 60 стихийных точек, демонтировано и отвезено на штрафстоянку более 30 сопутствующих элементов стихийной торговли: железные столы, стулья, зонты, скамейки и весы», — отметили в муниципалитете.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. На Ошском рынке прошел рейд

«Тазалык» купил новые контейнеры

Муниципальное предприятие «Тазалык» закупило 400 пластиковых и 200 железных контейнеров для мусора.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Новые мусорные контейнеры

«Контейнеры устанавливаются не только для твердых бытовых отходов горожан, но и для хозяйствующих субъектов, так как случаи выброса мусора в неположенных местах происходят со стороны хозсубъектов», — сказали в мэрии.

В 2023 году, по данным муниципалитета, закуплено 530 контейнеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284994/
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