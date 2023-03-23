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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело «Азаттыка». Суд отказал в удовлетворении иска СМИ к Финразведке

Бишкекский городской суд оставил без удовлетворения жалобу учреждения «Азаттык Медиа» на решение Первомайского районного суда по иску к ГКНБ. Журналисты оспаривают арест банковских счетов медиа.

Решение принято на закрытом заседании суда. Адвокаты СМИ отметили, что Госфинразведка заблокировала счета «Азаттыка» на основании письма ГКНБ. Ни юристам, ни руководству СМИ до сих пор неизвестно его содержание.

В конце октября 2022 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261466/
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