Институт омбудсмена провел мониторинг митинга «За справедливость и свободу»

Сотрудники института омбудсмена КР провели мониторинг мирного собрания под лозунгом «За справедливость и свободу», прошедшего сегодня в столичном парке имени Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

«В собрании приняли участие около 200 родственников и сторонников 27 следственно-арестованных по кемпир-абадскому делу. Также были замечены экс-председатель государственной службы финансовой полиции, лидер Партии зеленых Кыргызстана Эркин Булекбаев, экс-омбудсмен Турсунбек Акун, бывший член временного правительства Исмаил Исаков и другие.

Касиет Мамырбай, дочь задержанной Риты Карасартовой, заявила, что родственникам не предоставляют свиданий с задержанными, не позволяют телефонных переговоров с ними.

Можно сделать вывод, что власти путем устрашения идут к авторитаризму. Цель сегодняшнего митинга — выступление против устрашения людей и притеснения свободы слова (в качестве примера — кейсы по «Азаттыку» и «Политклинике»)», — говорится в сообщении.

В институте акыйкатчи подчеркивают, что мониторинг дела ведется ими с самого начала — с момента задержания активистов и правозащитников. Также мониторятся судебные заседания по избранию меры пресечения следственно-арестованных.

«Только акыйкатчи и сотрудники института омбудсмена посещают их в СИЗО-1, чтобы ознакомиться с условиями содержания. Акыйкатчи Атыр Абдрахматова трижды обращалась к спикеру Жогорку Кенеша с призывом на заседании рассмотреть вопрос о соблюдении прав задержанных по кемпир-абадскому делу», — отмечают в институте омбудсмена.

Напомним, около 200 человек сегодня вышли на акцию протеста. Они выдвинули требование по освобождению из-под стражи задержанных, содержащихся в СИЗО и подписали резолюцию.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.