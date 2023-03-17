Кемпир-абадское дело. Митингующие озвучили требования к властям Кыргызстана

В Бишкеке родственники активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков, приняли резолюцию и обратились с требованиями к властям.

«Участники мирного митинга «За справедливость и свободу» требуют:

обеспечить справедливость и свободу в республике;

проведения судебной реформы и полной независимости судов от правительства;

прекратить давление на независимые СМИ;

восстановить гражданство Болота Темирова и вернуть журналиста в его страну;

освободить активистов и политиков, задержанных за защиту Кемпир-Абадского водохранилища;

прекратить давление на малый и средний бизнес и начать реальную борьбу с коррупцией», — говорится в тексте резолюции.

Подписавшиеся подчеркивают, что если эти требования не будут выполнены, они будут вынуждены бесконечно проводить мирные акции протеста.

Напомним, сегодня, 17 марта, родственники активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков, вновь вышли на акцию протеста. Около двухсот человек собрались в сквере имени Максима Горького.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.