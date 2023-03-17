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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело «Азаттыка». Суд разрешил съемку только первых 20 минут процесса

В Ленинском районном суде Бишкека рассматривается иска Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ.

Представители ответчиков попросили разрешить фото- и видеосъемку процесса за исключением самой судьи и секретаря. Тем более что процесс открытый и дело не носит гриф «секретно». Истцы возразили, заявив, что камеры мешают.

Суд постановил удовлетворить ходатайство частично, разрешив видеотрансляцию первых 20 минут с начала слушаний.

В конце октября 2022 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором, по мнению Минкульта, «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Позже Минкульт подал в суд о полном приостановлении деятельности «Азаттыка».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261130/
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