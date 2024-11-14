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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как разговорить молчуна. Советы логопеда

Почему одни детки начинают говорить чуть ли не в год, а другие молчат и до трех лет, когда стоит бить тревогу и можно ли разговорить молчуна, 24.kg рассказала логопед Тахмина Асанова.

— В каком возрасте ребенка надо показать логопеду?

— Раньше существовали стандарты, что это нужно сделать после трех лет. Сегодня детей с особенными образовательными потребностями становится больше, поэтому и показать специалисту лучше как можно раньше. Есть чек-листы, в каких случаях и в каком возрасте нужно обратиться к логопеду. Например, если ребенок к году не «гулит», нет звукоподражания, не произносит повторяющиеся слоги типа «баба, мама, диди» и так далее.

В два года стоит записаться к специалисту, если словарный запас малыша менее десяти слов, совсем нет простых фраз, к примеру, «дай пить», «хочу кушать»...

Возможно, потребуется консультация и других специалистов, чтобы разобраться, в чем проблема, почему у ребенка идет отставание в речевом развитии.

— Можно и нужно ли стимулировать у ребенка раннее говорение?

— Вообще, сегодня повсеместно внедряются программы раннего вмешательства. Это связано с тем, как я уже говорила, что растет число детей с особенными образовательными потребностями. В Кыргызстане официально принята программа раннего вмешательства. Конечно, ее реализация — другой вопрос. Открыты центры раннего вмешательства для детей от ноля до трех-четырех лет, куда можно прийти с ребенком, получить консультации. Кроме того, педиатры выдают родителям дневник развития, где описаны навыки у детей от ноля до семи лет.

Родителям нужно быть ответственными, отслеживать, как идет развитие, и, если отклонения, задержки, смотреть, что могут сделать самостоятельно, а где нужен специалист.

— А как заниматься с ребенком, что должны делать родители, чтобы он начал говорить?

— На самом деле все новое — это хорошо забытое старое. Одна из причин, почему дети сейчас начинают говорить с задержкой, — то, что поменялся стиль воспитания.

Сегодня у многих родителей развита гиперопека, когда они все делают за ребенка, ограждают его от всего, и это немного ограничивает его развитие.

Тахмина Асанова

Надо чаще брать на руки, петь песни, делать массаж пальчиков, давать больше сенсорного опыта и другое. Главное, не мешать познавать.

Использование гаджетов также оказывает влияние на то, что дети начинают говорить позже. Ребенок учится говорить, слушая и видя, как это произносится. А гаджеты не дают обратной связи, артикуляция у героев мультика неправильная.

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По нормам детям до трех лет можно пользоваться ими 15 минут в день. Ребенку дошкольного возраста — не более часа в день.

С детьми важно общаться. При этом делать это на уровне ребенка, а не быть просто «радио». Желательно придерживаться правила: короткие, простые фразы. Если ваше чадо еще не говорит, фразы из одного-двух слов: «красный мяч», «пойдем кушать», «пойдем гулять». Ему будет это легче понять, чем «милый, какая хорошая погода, светит солнышко, пойдем гулять». Если уже есть звукоподражание или несколько слов в речи, то можно говорить более сложные фразы, но давать время, чтобы ребенок их понял.

— Тревогу бить когда?

— Я уже говорила про дневник развития. Если отставание идет на два возрастных пункта, то надо бить тревогу и обращаться к врачам.

— Почему одни дети начинают хорошо говорить в год, а другие и в три года молчат?

— Этот вопрос часто задают родители, особенно те, у кого несколько детей.

Есть множество причин. Это может быть темповая задержка, то есть когда у ребенка со здоровьем все нормально, органического поражения головного мозга нет или оно минимально. Он просто задерживается в своем развитии и со временем догонит своих сверстников с небольшой помощью родителей.

Вторая — если есть органическое поражение центральной нервной системы.

И третья, однако она встречается очень редко: речевой негативизм. Это когда ребенок говорит, но только, например, с мамой или только в определенной ситуации.

В любом случае ребенка надо показать врачу, он при необходимости направит к узким специалистам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256363/
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