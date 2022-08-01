COVID-19 в мире. Заразились более 574,8 миллиона, умерли более 6,4 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 489 тысяч 327 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 577 миллионов 307 тысяч 955 человек. Больше всего в США (91 миллион 316 тысяч 648), Индии (44 миллиона 19 тысяч 811), Бразилии (33 миллиона 833 тысячи 900), Франции (33 миллиона 997 тысяч 224), Великобритании (23 миллиона 515 тысяч 888), России (18 миллионов 330 тысяч 786), Турции (15 миллионов 889 тысяч 495), Аргентине (9 миллионов 560 тысяч 307), Иране (7 миллионов 391 тысяча 26), Колумбии (6 миллионов 265 тысяч 798), Испании (13 миллионов 226 тысяч 579), Италии (21 миллион 40 тысяч 25) и Германии (30 миллионов 853 тысячи 314).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 400 тысяч 151. За трое суток показатель вырос на 4 тысячи 700 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 29 тысяч 626 человек, Бразилии — 678 тысяч 514, Индии — 526 тысяч 357, Мексике — 327 тысяч 525, России — 374 тысячи 683, Великобритании — 184 тысячи 649, Италии — 172 тысячи 86.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 203 тысячи 776 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 436 тысяч 993, Узбекистане — 243 тысячи 93, Таджикистане — 17 тысяч 721.