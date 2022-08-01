01:09
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 574,8 миллиона, умерли более 6,4 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 489 тысяч 327 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 577 миллионов 307 тысяч 955 человек. Больше всего в США (91 миллион 316 тысяч 648), Индии (44 миллиона 19 тысяч 811), Бразилии (33 миллиона 833 тысячи 900), Франции (33 миллиона 997 тысяч 224), Великобритании (23 миллиона 515 тысяч 888), России (18 миллионов 330 тысяч 786), Турции (15 миллионов 889 тысяч 495), Аргентине (9 миллионов 560 тысяч 307), Иране (7 миллионов 391 тысяча 26), Колумбии (6 миллионов 265 тысяч 798), Испании (13 миллионов 226 тысяч 579), Италии (21 миллион 40 тысяч 25) и Германии (30 миллионов 853 тысячи 314).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 400 тысяч 151. За трое суток показатель вырос на 4 тысячи 700 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 29 тысяч 626 человек, Бразилии — 678 тысяч 514, Индии — 526 тысяч 357, Мексике — 327 тысяч 525, России — 374 тысячи 683, Великобритании — 184 тысячи 649, Италии — 172 тысячи 86.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 203 тысячи 776 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 436 тысяч 993, Узбекистане — 243 тысячи 93, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241142/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане «смертоносных» штаммов нет
Популярные новости
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
В&nbsp;этом году планируется полная остановка ТЭЦ и&nbsp;Бишкектеплосети на&nbsp;ремонт В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
6 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, вторник
23:48
В Android-смартфонах начнут увеличивать объем батареи
23:01
Руководство Бакай-Атинского отдела образования возместило государственные деньги
22:21
СМИ сообщают о перерезанных кабелях глобального интернета в Красном море
22:19
В Оше в муниципальную собственность возвращают земельные участки возле стадиона
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам