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Общество

Предприниматели из Кыргызстана пройдут стажировку в Германии

Предприниматели из Кыргызстана пройдут стажировку в Германии. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

По ее данным, до поездки бизнесмены проходят трехдневные семинары, на которых представители с немецкой стороны дают информацию об экономике Германии, учат межкультурному деловому общению, а также учат готовить презентации и искать потенциальных партнеров в Евросоюзе.

«В этом году отбор на стажировку прошли 53 человека. Они разделены на три группы. Планируется, что первая группа отправится в Германию в октябре. Добавим, что отбор для третьей группы женщин-предпринимателей будет продолжен в сентябре», — сказали в ТПП.

Программа состоит из восьми недель, шесть из которых включают онлайн-обучение и две недели стажировки в Германии. Девяносто процентов финансовых расходов берет на себя немецкая сторона, участникам необходимо оплатить авиаперелет и подготовительный тренинг. Для членов ТПП предусмотрена 20-процентная скидка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239763/
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