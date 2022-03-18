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Общество

Цифра дня. 10 тысяч 357 россиян зарегистрировали в Кыргызстане с начала марта

С начала марта в Кыргызстане прошли регистрацию по месту жительства 10 тысяч 357 граждан России. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве цифрового развития.

Отмечается, что в феврале регистрацию прошли 15 тысяч 608 россиян, в январе — 12 тысяч 77. Всего с начала года и по 17 марта включительно по месту жительства зарегистрировались 38 тысяч 42 гражданина РФ.

«На сегодня наблюдается небольшое увеличение числа россиян, которые проходят регистрацию. Но особого ажиотажа нет. Все, кто обращается в центры обслуживания населения, получают услугу в тот же день», — рассказали в Минцифры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227935/
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