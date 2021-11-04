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Общество

В городе Ош открыли дополнительный корпус детского сада на 100 мест

В Оше открыли дополнительный корпус детского сада «Айданек» на 100 мест. Об этом сообщила пресс-служба южной столицы.

По ее данным, церемония открытия прошла накануне. Вице-мэр Венера Рыскулова от имени градоначальника поздравила всех и вручила коллективу учреждения 50 тысяч сомов на приобретение интерактивной доски.

«Одной из наших основных задач является создание условий для достойного воспитания будущих поколений. Как известно, в Оше вследствие постоянного роста численности населения ощущается нехватка детских садов. Однако сегодня решается проблема жителей данного микрорайона — сдаем в эксплуатацию дополнительный корпус детского сада на 100 мест», — отметила вице-мэр.

Строительство дополнительного корпуса началось в январе, из местного бюджета выделен 21 миллион сомов.

В мэрии добавили, что в настоящее время в Оше идет строительство еще двух детских садов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212710/
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