Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: снег

В Кыргызстане дожди ожидаются в южных областях, в остальных — снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

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В Бишкеке температура воздуха ночью −7, днем −3 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью −7, днем −2 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +1, днем до +9 градусов.

В Нарынской области −5 ночью и +5 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью −5, днем +1 градус.

В Таласской области температура ночью −9, днем −3 градуса.