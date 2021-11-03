11:03
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане резко похолодает. Штормовое предупреждение

До конца недели в Кыргызстане резко похолодает. Об этом сообщило МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

Отмечается, что 4-5 ноября ожидается резкое изменение погоды. На большей части территории временами дожди, в предгорных и горных районах снег. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха, и в ночное время дойдет до отрицательных значений на всей территории страны.

В Чуйской долине ночью до −3... −10 градусов, днем —2... −7, в Таласской долине ночью до −6... −11, днем −3...−8 градусов, в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −1... −6 градусов, днем до 0...+5 градусов тепла, в Иссык-Кульской котловине ночью −6... −11, днем −1... −6, в зоне земледелия Нарынской области ночью до −10... −15, днем −2..−7, в горных районах — ночью до −21... −26 градусов, днем −10... −15.

«Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — добавили в Кыргызгидромете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212487/
просмотров: 1300
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 ноября: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 ноября: днем будет тепло
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 ноября: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 31 октября 2017 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 октября: днем еще тепло
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 30 октября 2017 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 октября: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 октября: днем будет тепло
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
3 ноября, среда
10:53
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 ноя...
10:51
Веселая вакцина. В Кыргызском театре кукол премьера спектакля
10:49
В парламенте просят разрешить этническим кыргызам Таджикистана въезд в КР
10:37
Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
10:25
ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней по одномандатным округам