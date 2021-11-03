В Кыргызстане резко похолодает. Штормовое предупреждение

До конца недели в Кыргызстане резко похолодает. Об этом сообщило МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

Отмечается, что 4-5 ноября ожидается резкое изменение погоды. На большей части территории временами дожди, в предгорных и горных районах снег. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха, и в ночное время дойдет до отрицательных значений на всей территории страны.

В Чуйской долине ночью до −3... −10 градусов, днем —2... −7, в Таласской долине ночью до −6... −11, днем −3...−8 градусов, в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −1... −6 градусов, днем до 0...+5 градусов тепла, в Иссык-Кульской котловине ночью −6... −11, днем −1... −6, в зоне земледелия Нарынской области ночью до −10... −15, днем −2..−7, в горных районах — ночью до −21... −26 градусов, днем −10... −15.

«Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — добавили в Кыргызгидромете.