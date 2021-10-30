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Общество

Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного вируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил мировое сообщество о появлении в будущем нового вируса и призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса. Об этом он заявил накануне на встрече министров здравоохранения и финансов G20 в Риме, сообщают «Известия».

«Даже если положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», — отметил Тедрос Гебрейесус.

По его словам, сейчас мировое сообщество может предпринять шаги, чтобы подготовиться к этому вирусу, обнаружить его и быстро отреагировать, когда он появится.

Глава ВОЗ напомнил, что в мире нет равенства в доступе к вакцинам. Так, от коронавируса полностью привиты лишь 36 процентов жителей планеты. В Африке показатель составляет всего 6 процентов.

Чтобы в будущем слаженно бороться с возникающими угрозами, Тедрос Гебрейесус призвал лидеров стран G20 поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212217/
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