Депрессивные расстройства и рост суицидов у детей. В чем причины и как помочь

В Кыргызстане специалисты отмечают рост тревожных и депрессивных расстройств среди детей и подростков. Растет и статистика суицидов среди несовершеннолетних. Что может повлиять на развитие психических расстройств и какие признаки поведения должны насторожить родителей?
Как сообщили 24.kg в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ), в 2020 году на учете в психиатрических учреждениях состояло более 7,9 тысячи детей с психическими расстройствами в возрасте от 0 до 14 лет. Почти половина из них имеет умственную отсталость.
Статистика ежегодно растет, но и эти цифры могут не в полной мере отражать реальную ситуацию. Возможно, некоторые родители не осознают особенности состояния ребенка, а кто-то откладывает визит к врачу из-за страха и стереотипов в области психического здоровья.
Всему виной генетика?Причины психических расстройств, по словам специалистов, могут быть самыми разными. Чаще всего это генетические нарушения либо инфекционные заболевания родителей, которые негативно сказываются во время беременности и в период первого-второго года жизни ребенка.
«К сожалению, от психического расстройства никто не застрахован — ни одна семья в мире, ни один мультимиллионер. Генетические нарушения могут возникнуть внезапно. Однако чем более здоровы будущие родители и чем благополучнее протекает беременность, тем больше шансов избежать проблем. Поэтому очень важно планировать рождаемость детей», — отмечает детский психиатр Елена Батракова.
«Не все понимают, в чем заключается настоящее внимание детям. Цель у родителей сейчас в основном — накормить и по-модному одеть. Но этим родительские обязанности не исчерпываются. Очень важны ласковое обращение, разговоры с ребенком, его развитие, причем не на курсах в подростковом возрасте, а сразу после рождения и регулярно после. Чтение сказок, игры, занимательные вечера, совместное приготовление пищи, накрывание на стол — это все дает эмоциональное тепло», — советуют детские психиатры.
Повлиял и COVID-19В недавнем докладе ЮНИСЕФ эксперты предупредили о том, что дети и молодежь могут испытывать связанные с COVID-19 последствия для своего психического здоровья и благополучия на протяжении долгих лет.
Согласно последним оценкам, как минимум один из семи подростков в мире в возрасте 10-19 лет страдает диагностированным психическим расстройством. Ежегодно почти 46 тысяч подростков кончают жизнь самоубийством; суицид входит в пятерку основных причин смерти в этой возрастной группе.
«Это были чрезвычайно долгие полтора года для всех нас, особенно для детей. Учитывая общенациональные режимы изоляции и ограничения свободы передвижения в связи с пандемией, дети проводят самые незабываемые годы жизни вдали от своих семей, друзей, одноклассников, товарищей по играм — ключевых составляющих самого детства, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. — Последствия этого серьезны, и это только верхушка айсберга».
Косвенно рост тревожных и депрессивных расстройств, по словам врачей РЦПЗ, можно оценить по увеличению количества самоубийств среди несовершеннолетних в КР.
«В большинстве случаев это связано с обострением во время локдауна из-за COVID-19 имевшегося уже ранее нездорового климата в семье. В другой ситуации обострение могло бы пройти более мягко», — считает детский психиатр Елена Батракова.
Она подчеркнула сильное влияние пандемии на детей: «Неустроенность и проблемы в некоторых семьях только усилились, взрослые срывались на детях. Несовершеннолетние были не в самой лучшей позиции. Если раньше они могли выйти в школу или на улицу и развеяться, с кем-то поговорить, легче перенести стресс, то во время карантина подростки оказались заперты в четырех стенах. И некоторые из них, к сожалению, увидели выход только в одном».
По словам психиатра, в последнее время увеличилась обращаемость детей и подростков с паническими атаками, депрессивными расстройствами, страхами. Специалисты прогнозируют также возможную волну детей с когнитивными умственными проблемами, которые также могли возникнуть из-за локдауна.
«Это связано не только с изменением системы обучения, постковидными последствиями, но и с прямым воздействием вируса на головной мозг переболевшего. Описаны случаи, когда из-за перенесенного коронавируса снижается память, соответственно, снижается и успеваемость. Мы в принципе готовы смотреть, наблюдать и оказывать помощь. Сначала нужно будет, конечно, разобраться, педагогическая ли это запущенность, которая была вызвана онлайн-обучением, либо это действительно проблемы, которые возникли с функционированием головного мозга», — поясняет Елена Батракова.
Что можно сделатьПри выявлении проблем с психическим здоровьем у детей цепочка специалистов, к которым они обращаются, выглядит обычно так: педиатр — невропатолог — психолог — психиатр.
Психиатрическая помощь доступна как амбулаторная на уровне поликлиники, так и стационарная. На всю страну, правда, есть всего девять детских психиатров при минимальной потребности в 50 специалистов.
«В стационар направляют лишь в некоторых случаях, — заметила Елена Батракова. — Даже в состоянии депрессии семья лучше поддержит ребенка, чем стационар. И мы настаиваем на том, чтобы помощь была амбулаторная, но под контролем врача. Профилактическая же работа ведется больше на уровне психологической службы».
«Очень часто родители-мигранты оставляют детей близким и дальним родственникам. Но те им зачастую не нужны. Дети, растущие, как трава, — самый плохой вариант развития событий, — предупреждают врачи РЦПЗ. — Нужно знать, во что играют они, с кем общаются, чем живут, обращать внимание на изменение поведения (если вдруг ребенок замыкается в себе, перестает что-либо рассказывать) и найти источник этих изменений. Наличие доверительных отношений между ребенком и родителями поможет быстрее решить проблему. Да, человеческое тепло дарить тяжело, это наш ежедневный труд».
Важно помнить: если с ребенком случилась беда, то виноваты в этом только взрослые.
«Необходимо учить детей решать возникающие проблемы, находить различные выходы из сложившейся ситуации. Нужно привить им привычку обращаться за помощью к взрослым, будь это родитель или учитель в школе», — советуют врачи.