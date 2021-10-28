Депрессивные расстройства и рост суицидов у детей. В чем причины и как помочь

В Кыргызстане специалисты отмечают рост тревожных и депрессивных расстройств среди детей и подростков. Растет и статистика суицидов среди несовершеннолетних. Что может повлиять на развитие психических расстройств и какие признаки поведения должны насторожить родителей?

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Как сообщили 24.kg в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ), в 2020 году на учете в психиатрических учреждениях состояло более 7,9 тысячи детей с психическими расстройствами в возрасте от 0 до 14 лет. Почти половина из них имеет умственную отсталость.

Статистика ежегодно растет, но и эти цифры могут не в полной мере отражать реальную ситуацию. Возможно, некоторые родители не осознают особенности состояния ребенка, а кто-то откладывает визит к врачу из-за страха и стереотипов в области психического здоровья.

Всему виной генетика?

Причины психических расстройств, по словам специалистов, могут быть самыми разными. Чаще всего это генетические нарушения либо инфекционные заболевания родителей, которые негативно сказываются во время беременности и в период первого-второго года жизни ребенка.

«К сожалению, от психического расстройства никто не застрахован — ни одна семья в мире, ни один мультимиллионер. Генетические нарушения могут возникнуть внезапно. Однако чем более здоровы будущие родители и чем благополучнее протекает беременность, тем больше шансов избежать проблем. Поэтому очень важно планировать рождаемость детей», — отмечает детский психиатр Елена Батракова.

Специалисты подчеркивают важность организации школ материнства и отцовства. Многим родителям в нашей стране не хватает элементарных знаний и навыков.

«Не все понимают, в чем заключается настоящее внимание детям. Цель у родителей сейчас в основном — накормить и по-модному одеть. Но этим родительские обязанности не исчерпываются. Очень важны ласковое обращение, разговоры с ребенком, его развитие, причем не на курсах в подростковом возрасте, а сразу после рождения и регулярно после. Чтение сказок, игры, занимательные вечера, совместное приготовление пищи, накрывание на стол — это все дает эмоциональное тепло», — советуют детские психиатры.

Повлиял и COVID-19

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В недавнем докладе ЮНИСЕФ эксперты предупредили о том, что дети и молодежь могут испытывать связанные с COVID-19 последствия для своего психического здоровья и благополучия на протяжении долгих лет.

Согласно последним оценкам, как минимум один из семи подростков в мире в возрасте 10-19 лет страдает диагностированным психическим расстройством. Ежегодно почти 46 тысяч подростков кончают жизнь самоубийством; суицид входит в пятерку основных причин смерти в этой возрастной группе.

«Это были чрезвычайно долгие полтора года для всех нас, особенно для детей. Учитывая общенациональные режимы изоляции и ограничения свободы передвижения в связи с пандемией, дети проводят самые незабываемые годы жизни вдали от своих семей, друзей, одноклассников, товарищей по играм — ключевых составляющих самого детства, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. — Последствия этого серьезны, и это только верхушка айсберга».

Косвенно рост тревожных и депрессивных расстройств, по словам врачей РЦПЗ, можно оценить по увеличению количества самоубийств среди несовершеннолетних в КР.

В 2020 году таких случаев было 98 против 48 фактов в 2019-м.

«В большинстве случаев это связано с обострением во время локдауна из-за COVID-19 имевшегося уже ранее нездорового климата в семье. В другой ситуации обострение могло бы пройти более мягко», — считает детский психиатр Елена Батракова.

Она подчеркнула сильное влияние пандемии на детей: «Неустроенность и проблемы в некоторых семьях только усилились, взрослые срывались на детях. Несовершеннолетние были не в самой лучшей позиции. Если раньше они могли выйти в школу или на улицу и развеяться, с кем-то поговорить, легче перенести стресс, то во время карантина подростки оказались заперты в четырех стенах. И некоторые из них, к сожалению, увидели выход только в одном».

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По словам психиатра, в последнее время увеличилась обращаемость детей и подростков с паническими атаками, депрессивными расстройствами, страхами. Специалисты прогнозируют также возможную волну детей с когнитивными умственными проблемами, которые также могли возникнуть из-за локдауна.

«Это связано не только с изменением системы обучения, постковидными последствиями, но и с прямым воздействием вируса на головной мозг переболевшего. Описаны случаи, когда из-за перенесенного коронавируса снижается память, соответственно, снижается и успеваемость. Мы в принципе готовы смотреть, наблюдать и оказывать помощь. Сначала нужно будет, конечно, разобраться, педагогическая ли это запущенность, которая была вызвана онлайн-обучением, либо это действительно проблемы, которые возникли с функционированием головного мозга», — поясняет Елена Батракова.

Что можно сделать

При выявлении проблем с психическим здоровьем у детей цепочка специалистов, к которым они обращаются, выглядит обычно так: педиатр — невропатолог — психолог — психиатр.

Психиатрическая помощь доступна как амбулаторная на уровне поликлиники, так и стационарная. На всю страну, правда, есть всего девять детских психиатров при минимальной потребности в 50 специалистов.

«В стационар направляют лишь в некоторых случаях, — заметила Елена Батракова. — Даже в состоянии депрессии семья лучше поддержит ребенка, чем стационар. И мы настаиваем на том, чтобы помощь была амбулаторная, но под контролем врача. Профилактическая же работа ведется больше на уровне психологической службы».

Специалисты рекомендуют родителям больше уделять внимания своим детям, своевременно заниматься их развитием, выстраивать доверительные отношения, а при необходимости обращаться за медицинской помощью.

«Очень часто родители-мигранты оставляют детей близким и дальним родственникам. Но те им зачастую не нужны. Дети, растущие, как трава, — самый плохой вариант развития событий, — предупреждают врачи РЦПЗ. — Нужно знать, во что играют они, с кем общаются, чем живут, обращать внимание на изменение поведения (если вдруг ребенок замыкается в себе, перестает что-либо рассказывать) и найти источник этих изменений. Наличие доверительных отношений между ребенком и родителями поможет быстрее решить проблему. Да, человеческое тепло дарить тяжело, это наш ежедневный труд».

Важно помнить: если с ребенком случилась беда, то виноваты в этом только взрослые.

«Необходимо учить детей решать возникающие проблемы, находить различные выходы из сложившейся ситуации. Нужно привить им привычку обращаться за помощью к взрослым, будь это родитель или учитель в школе», — советуют врачи.