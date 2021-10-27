В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 380 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 692 человека, в больницах — 688. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 208 — в тяжелом. Состояние 457 больных (или 66,1 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 106 человек, из них в Бишкеке — 52, Оше — 1, Чуйской области — 32, Ошской — 4, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 302 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.