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Общество

Не убедили. Чиновники попытались объяснить, почему «мяк» вместо «мяч» не ошибка

Вчера президент Садыр Жапаров принял участие в торжественной церемонии открытия школы в селе Мыкан Аламединского района Чуйской области.

Внимание пользователей социальных сетей привлекла одна из фотографий с мероприятия. На доске висят две картинки, под ними учитель подписала: «мак» и «мяк». «Что такое мяк?» — недоумевали пользователи соцсетей.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Очевидно, что имелся в виду «мяч», но ни учитель, ни высокопоставленные чиновники ошибки не заметили. Более того, последние решили дать пояснения, но получилось не очень убедительно.

В Аламединском районном отделе образования проинформировали, что слово «мяч» специально было написано так.

«Слово «мяч» специально написано с ошибкой, так как школьники должны были обнаружить эту ошибку», — сказали в отделе.

Как буква «к» в слове «мяч» может быть проверочной, чиновники не смогли пояснить, тем более на картинке дети видели четкое изображение мяча.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211612/
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