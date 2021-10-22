В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 261 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 622 человека, в больницах — 639. В том числе 27 человек — в крайне тяжелом состоянии, 190 — в тяжелом. Состояние 421 больного (или 65,8 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 60 человек, из них в Бишкеке — 35, Оше — 2, Чуйской области — 9, Ошской — 1, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 174 тысячи 875 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.